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Лукашенко поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности

05 сентября 2021 11:30
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодаря вашему добросовестному труду топливно-энергетическая отрасль успешно справляется со всеми поставленными задачами, развивает свой инновационный, промышленный и экспортный потенциал.

Убежден, опираясь на заложенные ветеранами традиции, вы и в дальнейшем будете успешно трудиться на благо нашей страны и ее народа.

Лукашенко поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности-4

Александр Лукашенко подчеркнул, что на работниках этой отрасли лежит огромная ответственность: многие предприятия являются градообразующими в регионах, а вместе они вносят значимый вклад в экономику, постоянно укрепляют энергетическую безопасность Беларуси.

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