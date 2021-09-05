Лукашенко поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Благодаря вашему добросовестному труду топливно-энергетическая отрасль успешно справляется со всеми поставленными задачами, развивает свой инновационный, промышленный и экспортный потенциал. Убежден, опираясь на заложенные ветеранами традиции, вы и в дальнейшем будете успешно трудиться на благо нашей страны и ее народа.