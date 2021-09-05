Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодаря вашему добросовестному труду топливно-энергетическая отрасль успешно справляется со всеми поставленными задачами, развивает свой инновационный, промышленный и экспортный потенциал.
Убежден, опираясь на заложенные ветеранами традиции, вы и в дальнейшем будете успешно трудиться на благо нашей страны и ее народа.
Александр Лукашенко подчеркнул, что на работниках этой отрасли лежит огромная ответственность: многие предприятия являются градообразующими в регионах, а вместе они вносят значимый вклад в экономику, постоянно укрепляют энергетическую безопасность Беларуси.