Лукашенко поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности

Новости Беларуси. Прекрасные леса Беларуси с удивительно разнообразным животным и растительным миром – не только дар природы, но и результат упорного ежедневного труда огромной команды. Это подчеркнул Президент в поздравлении с сегодняшним профессиональным праздником работников и ветеранов лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Благодаря рачительному хозяйствованию, внедрению самых передовых технологий по созданию и восстановлению лесов сегодня на каждого жителя страны приходится больше гектара «зеленого золота», наши огромные болота по праву называют легкими Европы, а реликтовые пущи привлекают туристов со всего мира. Отрадно, что проведенная модернизация перерабатывающих предприятий позволяет создавать новые рабочие места, производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, получать прибыль и развивать отрасль. Убежден, вы сделаете все возможное, чтобы сохранить и приумножить наше национальное богатство, пользоваться которым будут еще многие поколения белорусов.