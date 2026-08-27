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Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Нину Ломанович с днем рождения

27 августа 2026 07:53
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Двойной юбилей отмечает главный хормейстер Большого театра Беларуси Нина Ломанович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Нину Ломанович с днем рождения-2

Свое 75-летие и полвека на сцене народная артистка Беларуси встречает на рабочем месте. Нину Ломанович поздравил Президент Александр Лукашенко, отметив ее огромный вклад в развитие национального музыкального искусства. Под руководством маэстро наш оперный хор стал мировым брендом. 26 сентября в ее честь в театре дадут оперу «Турандот» – показ откроет масштабный проект «Год женщины в Большом».

# Александр Лукашенко # Нина Ломанович

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