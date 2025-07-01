Лукашенко поздравил народ Канады с национальным праздником

Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Канады с национальным праздником – Днем Канады. Глава государства выразил надежду, что вскоре придет момент, когда обе страны снова станут на путь сближения и полноформатного сотрудничества, который следует из общих интересов обоих народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Долгие годы белорусы и канадцы бережно относятся к собственным традициям и истории, своему культурному и духовному наследию, всегда стремятся сохранять национальную идентичность и право на самостоятельное развитие.

Александр Лукашенко пожелал народу Канады мира, счастья и дальнейшего прогресса, а также пригласил посетить гостеприимную белорусскую землю.