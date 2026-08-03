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Лукашенко поздравил Героя Беларуси Дарью Домрачеву с днем рождения

03 августа 2026 10:35
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Глава государства Александр Лукашенко поздравил Героя Беларуси Дарью Домрачеву с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Героя Беларуси Дарью Домрачеву с днем рождения-2

«Ваши выдающиеся достижения в мировом биатлоне были и остаются недосягаемой вершиной и большой мечтой для тысяч атлетов, которые сегодня занимаются этим видом спорта. Убежден, что Ваш богатейший опыт и знания и впредь будут способствовать развитию и популяризации биатлона в Беларуси», – отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Дарье Домрачевой крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях.

# Александр Лукашенко # Дарья Домрачева

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