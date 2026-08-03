Глава государства Александр Лукашенко поздравил Героя Беларуси Дарью Домрачеву с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ваши выдающиеся достижения в мировом биатлоне были и остаются недосягаемой вершиной и большой мечтой для тысяч атлетов, которые сегодня занимаются этим видом спорта. Убежден, что Ваш богатейший опыт и знания и впредь будут способствовать развитию и популяризации биатлона в Беларуси», – отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Дарье Домрачевой крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях.