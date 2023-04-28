Лукашенко потребовал ускорить темпы мелиорации

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу ускорить темпы мелиорации. Такое заявление он сделал в пятницу, 28 апреля, во время рабочей поездки в Ветковский район, пишет БЕЛТА.

Глава государства отметил, что процесс идет крайне медленно и потребовал ускориться. По его словам, средств на мелиорацию, которые есть сегодня, завтра может не быть.

«Под ответственность руководителей. Надо отвечать, следить за каналами, дамбами, регулировать водный режим. Под подпись каждому руководителю: вот твои поля - отвечай», – сказал Александр Лукашенко.

