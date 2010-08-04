Лукашенко потребовал усилить контроль за пожарной безопасностью в стране

Президент Александр Лукашенко потребовал от Правительства, губернаторов, МЧС, МВД и иных госорганов усилить контроль за пожарной безопасностью в стране, мобилизовать для этого все ресурсы, принять исчерпывающие меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера, которые вызваны аномальным температурным режимом.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

И сегодня же по поручению Президента Беларуси премьер-министр республики Сергей Сидорский в телефонном разговоре со своим российским коллегой предложил помощь России в тушении лесных пожаров, а также в восстановлении утраченного в огне жилья. Владимир Путин выразил благодарность за это предложение.

В соседнюю страну в ближайшее время будет направлено 20 машин МЧС, а также два вертолета. С участием белорусских специалистов, как ожидается, будет восстановлено около сотни домов в пострадавших от огня российских регионах. В сложившейся ситуации белорусская сторона готова приостановить выполнение своих программ в этой области строительства и возвести необходимое количества домов под ключ до наступления холодов. В дальнейшем при необходимости их число может быть увеличено.