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Лукашенко посещает с рабочим визитом Мозырский район

02 августа 2024 07:47
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Александр Лукашенко 2 августа работает в Мозырском районе. От недавней непогоды Гомельская область пострадала больше остальных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко посещает с рабочим визитом Мозырский район-1

Сообщалось о поваленных на дорогах деревьях, нарушении электроснабжения и даже погибших. Ситуацию на личном контроле держит Президент. Ответственным лицам было поручено оперативно устранить последствия мощного грозового фронта. Сегодня главе государства докладывают о проделанной работе.

Все подробности – в следующих выпусках.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко

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