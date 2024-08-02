Лукашенко посещает с рабочим визитом Мозырский район

Александр Лукашенко 2 августа работает в Мозырском районе. От недавней непогоды Гомельская область пострадала больше остальных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщалось о поваленных на дорогах деревьях, нарушении электроснабжения и даже погибших. Ситуацию на личном контроле держит Президент. Ответственным лицам было поручено оперативно устранить последствия мощного грозового фронта. Сегодня главе государства докладывают о проделанной работе.