Лукашенко поручил проработать в недельный срок вопрос о льготном проезде для школьников, учащихся и студентов

Зарплата в Беларуси к 2015 году должна приблизиться к тысяче долларов. Пенсионный возраст увеличивать не собираются, а минимальная пенсия будет привязана к прожиточному минимуму пенсионера и расти такими же темпами, как и зарплата. Александр Лукашенко поручил также проработать вопрос о льготном проезде для школьников, учащихся и студентов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как бы непопулярно это не звучало, но во взаимоотношениях между человеком и государством, обязательства должны реальным образом приобрести двусторонний и взаимный характер. Прежде чем задавать вопрос «что государство мне дало?», каждый должен спросить себя: «Что он полезного сделал для своего отечества?»

Отдельно хочу остановиться на льготах. По понятным причинам сейчас, в ходе выборов, вокруг этой темы много спекуляций. Обещают все кому не лень все, что угодно.

Здесь есть несколько моментов. Во-первых, ситуация, которая сложилась в нашей стране, и не только у нас, а еще в России, Украине, после распада Советского Союза, со льготами до их упорядочения была аномальной. Три четверти населения пользовались теми или иными льготами. Причем большая половина из них не в силу своих болезней или заслуг, а только потому, что они члены семьи льготника. Такой роскоши, раздавать льготы направо и налево, не позволяют себе даже очень богатые страны. Это ненормально. И главное – несправедливо.

Во-вторых. Неограниченные льготы – почва для злоупотреблений и коррупции. Вспомните, сколько торговали бесплатными рецептами и лекарствами, какие махинации с квартирами, фальшивой пропиской. И много ли простых людей могли получить бесплатную прописку в хороший санаторий на море, да еще и летом?

В-третьих. Мы сохранили огромное количество льгот для участников Великой Отечественной войны, боевых действий на территории других стран, инвалидов, лиц, пострадавших от катастроф, и другим категориям, которым действительно полагается социальная защита. Ежегодно устанавливают для всех пенсионеров на дачный период 50-процентную скидку на проезд в пригородном транспорте. Эта практика будет продолжена.

Кроме того, каждый человек в праве рассчитывать на адресную и социальную помощь, если объективно в ней нуждается.

В последнее время все больше поднимается вопрос о льготном проезде для школьников, учащихся, студентов. Об этом мне говорили и мои доверенные лица после встреч с населением. С этим ко мне обращались и наши парламентарии. Думаю, что с этим надо согласиться. Поэтому Правительству в недельный срок следует проработать этот вопрос, просчитать и внести конкретные предложения.

Нельзя плодить в обществе иждивенческие настроения. Тот, кто будет работать усерднее и больше, получит значительно больше. Не хуже, чем за рубежом. Это я вам твердо обещаю. Благо, работы у нас хоть отбавляй. У нас сегодня как в советские времена: требуется, требуется, требуется. У нас 0,7% безработных, а вакансий в три раза больше. Но уже абы кого не возьмут на производство. Поэтому надо подтягиваться, надо стремиться, чтобы соответствовать тому критерию, уровню работы, на которую ты претендуешь. Это реалии жизни.

Без ложной скромности мы можем гордиться тем, что даже в самый сложный кризисный период, когда в мире без работы остались сотни миллионов людей, в Беларуси не допустили массовых сокращений. И если даже где-то сокращали, то значительно больше было рабочих мест в том регионе. Я уже сказал, что в 2009 году, в кризисном, тяжелом году, в экономике страны было занято даже на 0,7% больше, чем в благополучном 2008 году.

Уровень безработицы у нас составляет менее 1%, что значительно ниже, чем во многих развитых странах мира. Для сравнения: в Германии – 7,5%, в Великобритании – более пяти, в Японии – четыре, в США доходит до 10%, а в Испании – свыше 20%.

Задам риторический вопрос: так кто же больше заботится о соблюдении наиважнейших прав человека? Те, кто говорят, или те, кто делают? И какое из прав приоритетно: право митинговать или право на труд? Для здравомыслящих людей ответ абсолютно очевиден. В Беларуси созданы все условия для того, чтобы была обеспечена полная занятость. Сегодня предостаточно предложений по трудоустройству. Все остальное зависит от желания и потенциала самого человека.

Что я вам твердо обещаю, то и в сельском хозяйстве, и в промышленности в будущей пятилетке разговоры о заработной плате будут сняты полностью. Но не потому, что мы вам дадим. Никто давать не будет. Мы вам поможем заработать. И мы знаем, как это делать.