Лукашенко поручил Крутому создать комиссию по вопросам экспорта белорусских товаров

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конечно, это будет какая-то нагрузка на тот аппарат, который у вас существует. Ничего, ты как новый человек найдешь тех людей, которые сегодня у вас недозагружены или которые могут выполнить больший объем работы. Но и здесь министров, аппарат правительства – надо задействовать всех, кого вы сочтете нужным. Прописывайте себе нормальные в указе полномочия. Ваше дело, как вы будете планировать эту работу. Если ко мне будут обращаться люди, они сразу же пойдут к вам. А вы там собирайтесь вместе и обсуждайте. У вас в характере коллегиальность присутствует, я думаю, что и ответственность у вас присутствует. Напрямую докладывайте, говорите, что надо будет сделать. Мы выстояли. Сейчас надо подниматься с колен. Санкции, не санкции – весь мир и минеральные удобрения готов покупать, и нефтепродукты. Даже в России дефицит. И так далее. Поэтому нет таких товаров в Беларуси, которые мы не можем продать. Просто надо шевелиться. Вы ответственны за особо важные группы товаров.

Как будет работать комиссия и какие функции на нее возложены? Подробностями с журналистами поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России.