Лукашенко поручил Крутому создать комиссию по вопросам экспорта белорусских товаров

Новости Беларуси. После завершения совещания тему экспорта продолжили обсуждать в узком составе. Глава государства принял с докладом посла Беларуси в России Дмитрия Крутого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. После завершения совещания тему экспорта продолжили обсуждать в узком составе. Глава государства принял с докладом посла Беларуси в России Дмитрия Крутого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из вопросов касался повестки предстоящей встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Она состоится буквально через полторы недели, анонсировал Президент. Закономерно продолжением темы стал вопрос поставок наших товаров на российский рынок. Александр Лукашенко поручил создать комиссию, которая будет заниматься вопросами экспорта. Соответствующий указ должен быть подписан в ближайшее время. Возглавит комиссию Дмитрий Крутой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Конечно, это будет какая-то нагрузка на тот аппарат, который у вас существует. Ничего, ты как новый человек найдешь тех людей, которые сегодня у вас недозагружены или которые могут выполнить больший объем работы. Но и здесь министров, аппарат правительства – надо задействовать всех, кого вы сочтете нужным. Прописывайте себе нормальные в указе полномочия. Ваше дело, как вы будете планировать эту работу. Если ко мне будут обращаться люди, они сразу же пойдут к вам. А вы там собирайтесь вместе и обсуждайте. У вас в характере коллегиальность присутствует, я думаю, что и ответственность у вас присутствует. Напрямую докладывайте, говорите, что надо будет сделать. Мы выстояли. Сейчас надо подниматься с колен. Санкции, не санкции – весь мир и минеральные удобрения готов покупать, и нефтепродукты. Даже в России дефицит. И так далее. Поэтому нет таких товаров в Беларуси, которые мы не можем продать. Просто надо шевелиться. Вы ответственны за особо важные группы товаров.
Как будет работать комиссия и какие функции на нее возложены? Подробностями с журналистами поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России.
Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Президент сделал упор, чтобы эта комиссия не влезала в текущую деятельность конкретно и не мешала директорам работать, но она была надотраслевым органом и, конечно, вносила предложения по фундаментальным вопросам, по таким как, например, вопросы логистики. Или ж/д тарифы. То есть вещи, где директор предприятия нашего не сможет самостоятельно решить что-то в России. Где, возможно, требуется вмешательство премьер-министров либо президентского уровня.
Работать комиссия в первую очередь будет с важнейшими группами товаров. Глава государства поручил определить 75 главных позиций.