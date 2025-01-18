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Лукашенко помиловал 23 человека, совершивших преступления экстремистской направленности

18 января 2025 07:29
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23 человека, совершивших преступления экстремистской направленности, получат шанс реабилитироваться перед обществом. Указ об их помиловании 18 января подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он коснется трех женщин и 20 мужчин, которые признали свою вину и раскаялись в содеянных преступлениях. Среди них 13 человек старше 50 лет, 14 имеют хронические заболевания, у 12 есть дети, в том числе один многодетный отец. 

Решение о помиловании принято исходя из принципов гуманизма. Все эти люди получат возможность вернуться к нормальной жизни. А Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением.

# Закон

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