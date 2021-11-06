Лукашенко поговорил с врачами: «Побывал во многих больницах, нутром чую, что в Орше неплохо»

Новости Беларуси. Очередная суббота в рабочем графике главы государства. 6 ноября Александр Лукашенко побывал в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Визит Президента в красную зону из сенсации уже давно превратился в рутину. Белорусскому лидеру важно держать руку на пульсе борьбы с пандемией и лично контролировать ход лечения пациентов. Сейчас, когда медики высказывают сдержанный оптимизм по поводу выхода Беларуси на плато по заболеваемости, важно концентрировать деньги на помощь медикам. При этом зарплаты врачей и медперсонала должны сохраняться на нынешнем уровне и после волны коронавируса.
После встречи главу государства ждали медики. Без общения зачастую Президент не уезжает. А тем более работники больницы – земляки. Это встреча получилась спонтанной, что кто-то даже впопыхах вышел без верхней одежды, а Президент и вовсе сначала отвечал не в микрофон.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо вам огромное, побывал во многих больницах, нутром чую, что в Орше неплохо. Неплохо благодаря вам. Поэтому огромное вам спасибо. Спасибо за молодежь, которой удивительно много в этой больнице. Никто не плачет, что чего-то там не хватает. Спасибо вам за то внимание, которое вы уделяете больным людям. Потихоньку я уже убедился в Орше сегодня. Мы уже начали не сползать, а начала уменьшаться у нас эта зараза. Причина, поддерживаю мнение главного врача нашего, который говорит, под 50 % первым компонентом вы привились в Орше. Плюс, 30 % мы переболели в первую большую волну. 80 % – это уже, говорят, какой-то коллективный иммунитет.
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