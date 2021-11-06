Лукашенко поговорил с врачами: «Побывал во многих больницах, нутром чую, что в Орше неплохо»

Новости Беларуси. Очередная суббота в рабочем графике главы государства. 6 ноября Александр Лукашенко побывал в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит Президента в красную зону из сенсации уже давно превратился в рутину. Белорусскому лидеру важно держать руку на пульсе борьбы с пандемией и лично контролировать ход лечения пациентов. Сейчас, когда медики высказывают сдержанный оптимизм по поводу выхода Беларуси на плато по заболеваемости, важно концентрировать деньги на помощь медикам. При этом зарплаты врачей и медперсонала должны сохраняться на нынешнем уровне и после волны коронавируса.

После встречи главу государства ждали медики. Без общения зачастую Президент не уезжает. А тем более работники больницы – земляки. Это встреча получилась спонтанной, что кто-то даже впопыхах вышел без верхней одежды, а Президент и вовсе сначала отвечал не в микрофон.