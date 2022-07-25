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Лукашенко подписал указ, разрешающий узаконить самовольные постройки

25 июля 2022 16:57
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Новости Беларуси. Указ, разрешающий узаконить самовольные постройки, 25 июля подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал указ, разрешающий узаконить самовольные постройки-1

Он дает право местным властям принимать в эксплуатацию одноквартирные жилые дома и нежилые постройки, которые возводились без разрешений и проектной документации. Правило не распространяется только на столицу. Указ вступит в силу уже в сентябре. Так что сооружения, которые появились до этого времени на участках, можно перевести в ранг законных, причем до наступления 2025 года.

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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