Лукашенко подписал указ, разрешающий узаконить самовольные постройки

Он дает право местным властям принимать в эксплуатацию одноквартирные жилые дома и нежилые постройки, которые возводились без разрешений и проектной документации. Правило не распространяется только на столицу. Указ вступит в силу уже в сентябре. Так что сооружения, которые появились до этого времени на участках, можно перевести в ранг законных, причем до наступления 2025 года.