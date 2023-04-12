Лукашенко подписал указ об организации системы обращения с радиоактивными отходами

Новости Беларуси. В стране приняты дополнительные меры по организации системы обращения с радиоактивными отходами. Соответствующий указ сегодня, 12 апреля, подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ направлен на обеспечение системы долговременного хранения и захоронения опасных веществ.

Ее формирование – необходимость времени. Если говорить о радиоактивных отходах, то речь не только о Белорусской атомной электростанции. Источники ионизирующего излучения используются в промышленности, науке, здравоохранении и других отраслях. Всеми вопросами по хранению и захоронению отходов займется национальный оператор. Подписанный главой государства указ определяет источники финансирования организации и ряд других вопросов.