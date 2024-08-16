Прямой эфир

Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осуждённых за преступления протестной направленности

16 августа 2024 16:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Резонансный Указ вечером 16 августа подписал Президент. Речь о помиловании 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности. В их числе 14 женщин и 16 мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осуждённых за преступления протестной направленности-2

Некоторые из этих людей – пенсионеры. У других имеются серьезные заболевания. Подписанный главой государства акт – это шанс для оступившихся граждан реабилитироваться перед государством и обществом. Все они искренне раскаялись в содеянных преступлениях и обязались вести правопослушный образ жизни. А Министерство внутренних дел по поручению Александра Лукашенко обеспечит контроль за исполнением освобожденными своих обязательств.

# Александр Лукашенко # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Новой Боровой открыли одну из самых крупных школ в Беларуси
16 августа 2024 14:26

В Новой Боровой открыли одну из самых крупных школ в Беларуси

Игорь Сергеенко принял участие в заседании Поставского райисполкома
16 августа 2024 14:20

Игорь Сергеенко принял участие в заседании Поставского райисполкома

Кочанова рассказала детали доклада Президенту
16 августа 2024 13:53

Кочанова рассказала детали доклада Президенту