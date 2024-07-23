Лукашенко подписал распоряжение об устранении последствий опасных метеорологических явлений
Александр Лукашенко подписал распоряжение об устранении последствий опасных метеорологических явлений. Документ подготовлен по итогам проведенного главой государства селекторного совещания, которое состоялось на прошлой неделе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На нем детально обсуждались вопросы преодоления последствий стихии, затронувшей ряд регионов страны.
Так, Президент поручил Министерству энергетики подключить к электроснабжению все пострадавшие населенные пункты до 1 августа. А до 22 августа перевести домовладения, которые запитаны по временной схеме, на электроснабжение от линий электропередачи.
Министерству лесного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды поручено завершить основную работу по очистке лесных массивов от поваленных ураганом деревьев и бурелома до 1 ноября, выборочные санитарные рубки – до конца года. В то же время Министерство промышленности должно обеспечить лесхозы транспортом, а облисполком – восстановление поврежденных строений. А также привлечь граждан к проведению работ по уборке захламленности на соответствующих территориях. Контроль за реализацией распоряжения Президента возложен на Комитет госконтроля.