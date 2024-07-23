Александр Лукашенко подписал распоряжение об устранении последствий опасных метеорологических явлений. Документ подготовлен по итогам проведенного главой государства селекторного совещания, которое состоялось на прошлой неделе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На нем детально обсуждались вопросы преодоления последствий стихии, затронувшей ряд регионов страны.

Так, Президент поручил Министерству энергетики подключить к электроснабжению все пострадавшие населенные пункты до 1 августа. А до 22 августа перевести домовладения, которые запитаны по временной схеме, на электроснабжение от линий электропередачи.

Министерству лесного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды поручено завершить основную работу по очистке лесных массивов от поваленных ураганом деревьев и бурелома до 1 ноября, выборочные санитарные рубки – до конца года. В то же время Министерство промышленности должно обеспечить лесхозы транспортом, а облисполком – восстановление поврежденных строений. А также привлечь граждан к проведению работ по уборке захламленности на соответствующих территориях. Контроль за реализацией распоряжения Президента возложен на Комитет госконтроля.