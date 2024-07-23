Прямой эфир

Лукашенко подписал распоряжение об устранении последствий опасных метеорологических явлений

23 июля 2024 20:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко подписал распоряжение об устранении последствий опасных метеорологических явлений. Документ подготовлен по итогам проведенного главой государства селекторного совещания, которое состоялось на прошлой неделе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На нем детально обсуждались вопросы преодоления последствий стихии, затронувшей ряд регионов страны.

Лукашенко подписал распоряжение об устранении последствий опасных метеорологических явлений-1

Так, Президент поручил Министерству энергетики подключить к электроснабжению все пострадавшие населенные пункты до 1 августа. А до 22 августа перевести домовладения, которые запитаны по временной схеме, на электроснабжение от линий электропередачи.

Лукашенко подписал распоряжение об устранении последствий опасных метеорологических явлений-4

Министерству лесного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды поручено завершить основную работу по очистке лесных массивов от поваленных ураганом деревьев и бурелома до 1 ноября, выборочные санитарные рубки – до конца года. В то же время Министерство промышленности должно обеспечить лесхозы транспортом, а облисполком – восстановление поврежденных строений. А также привлечь граждан к проведению работ по уборке захламленности на соответствующих территориях. Контроль за реализацией распоряжения Президента возложен на Комитет госконтроля.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
В топе по посещению – чем привлекателен санаторий «Ружанский»?
23 июля 2024 19:37

В топе по посещению – чем привлекателен санаторий «Ружанский»?

Гладкая о смертном приговоре Кригеру: у товарищей из консульства это вызывало улыбку
23 июля 2024 19:27

Гладкая о смертном приговоре Кригеру: у товарищей из консульства это вызывало улыбку

Сакральный смысл – почему в санатории «Ружанский» появилась стела Древо жизни?
23 июля 2024 18:39

Сакральный смысл – почему в санатории «Ружанский» появилась стела Древо жизни?