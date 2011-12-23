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Лукашенко: По лекарствам нам бы только не вернутся к середине 90-х, когда на рынках все можно было купить, в аптеках – ничего

23 декабря 2011 13:43
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Об этом завил президент Республики Беларусь на пресс-конференции для представителей белорусских и зарубежным СМИ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Уже предприняли значительные меры в этом направлении. Сегодня предлагает даже Правительство расширить льготы для людей. Пенсионерам и другим мы будем поднимать заработную плату для того, чтобы они могли купить лекарства. Мы это, кстати, делаем в этой сложной ситуации.
По лекарствам нам бы только не вернутся к середине 90-х, когда на рынках все можно было купить, в аптеках – ничего. И каждый врач считал нормальным выписать рецепт и еще чего-то, где-то достать и перепродать. Вот к этому бы нам не вернутся. И мы это четко отслеживаем.
Что касается перспектив. К счастью, у нас примерно 58% в натуре лекарств – отечественных. Но по ценам – только 23%. А остальное мы, наверное, на 500 млн долларов, закупаем за пределами. От 400 до 500 млн тратим на лекарства. Полмиллиарда – это немало. Поэтому перед Министерством здравоохранения, министр лично за это отвечает, и Правительством поставлена задача – к 2015 году выйти на половину. Меньше 30 сейчас, должна быть – половина. По стоимости лекарств отечественных половина импортных. В этом наша безопасность, в этом наша цена.

# общество # Лукашенко

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