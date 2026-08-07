Лукашенко отметил значительные перспективы в наращивании связей и реализации проектов с Кот-д'Ивуаром

Александр Лукашенко поздравил Президента Кот‑д’Ивуара Алассана Драмана Уаттару с национальным праздником – Днем Независимости. Глава нашего государства обратил внимание, что Минск считает Ямусукро надежным партнером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Убежден, что расширение двустороннего сотрудничества и взаимодействия в международных организациях полностью соответствует долгосрочным интересам наших стран. Видим значительные перспективы в наращивании связей и реализации совместных проектов в сферах сельского хозяйства, промышленной кооперации, здравоохранения, образования», – отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Алассану Драману Уаттаре счастья и успехов в ответственной деятельности, а жителям Кот‑д’Ивуара – мира и благополучия.