Лукашенко отмечает необходимость наращивания темпов уборки урожая

Президент Беларуси заслушал доклады губернаторов Витебской и Гродненской областей о ходе уборочной кампании.

На сегодняшний день в этих регионах убрано примерно по 6% площадей зерновых, заканчивается уборка озимого рапса. Как доложили Президенту Александр Косинец и Семен Шапиро, в ближайшие день-два области выйдут на массовую уборку зерновых с темпом около 5% ежедневно.

В связи со сложными погодными условиями глава государства обратил внимание губернаторов на необходимость увеличить темпы уборки, ее качество, чтобы сократить потери выращенного урожая. Он также потребовал своевременно и рационально провести уборку соломы, использовать ее как органическое удобрение, а также обеспечить посев озимого рапса в оптимальные сроки.

Президент в конце этой недели совершит рабочую поездку по Брестской и Гродненской областям, а на следующей неделе проинспектирует другие регионы страны.