Лукашенко: От католической церкви и лично от Папы Римского Бенедикта XVI мы ждем большего в защите наших интересов, особенно на Западе

Об этом глава государства заявил на встрече с кардиналом Куртом Кохом – Председателем Папского совета по содействию христианскому единству. Александр Лукашенко поблагодарил Римско-католическую церковь за поддержку, в том числе и на международной арене. И попросил передать Папе Римскому добрые пожелания от себя лично и от белорусского народа.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В 2009 году мы встречались с Папой Римским Бенедиктом XVI. На меня эта встреча произвела очень сильное впечатление. Должен вам сказать, все, что я тогда обещал, мы выполнили.

От католической церкви и лично от Папы Римского Бенедикта XVI мы ждем большего в защите наших интересов, особенно на Западе. Мы не приемлем той политики, которая сейчас проводится европейцами, Западной Европой, центрально- и восточно-европейскими государствами Евросоюза в отношении Беларуси. Это ненормально. И вы в этом сами убедитесь. Поэтому мы ждем более активной позиции в этом направлении католической церкви. В этом бездонном, несправедливом мире самым справедливым, наверное, мировым органом является церковь. Хотелось бы, чтобы церковь сказала свое слово в защиту справедливости. Прежде всего, на этом клочке земли, где мирно уживаются и православные, и католики. Но все они христиане.

Беларусь, тем временем, может стать идеальной площадкой для укрепления христианского единства. Высокие гости из Ватикана прибыли в Минск для участия в международной конференции, главная тема которого – развитие диалога православной и католической конфессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делясь впечатлениями, кардинал Курт Кох, заметил, что Беларусь – хороший образец добрых взаимоотношений различных религий, в чем он убедился лично.

Курт Кох, кардинал, Председатель Папского совета по содействию христианскому единству:

Это мой первый визит в Беларусь. И огромной радостью для меня стало увидеть у вас храмы, полные прихожан. При чем и в церквях, и в костелах. Это значит, что вера жива в народе.

Хотел бы поблагодарить за атмосферу понимания, царящую между конфессиями. Это очень видно. Во всех странах религии уживаются по-разному. И я обязательно доведу до Папы то, что я увидел в Беларуси.