Лукашенко: Оршанский район должен быть базовым в стране, не говоря уже о Витебской области

Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая БелГРЭС в Оршанском районе. Президент продолжил рабочую поездку по регионам страны. Четвертого августа в центре внимания – уборка зерновых и использование местных видов топлива в энергетике.

До конца года на Белорусской ГРЭС установят новые котлы, разработанные в Беларуси. 95% оборудования – отечественное. Это, в свое время, было поручением президента. Хотя уже сейчас городской поселок Орехов, с которым стоит ГРЭС, вот уже четыре года обеспечивается в межотопительный период исключительно мощностями станции. Это позволяет сэкономить большие объемы импортируемого из России газа.

В стране существует программа по уменьшению зависимости от этого источника топлива в пользу местного сырья. Например, торфа, угля, древесины.

Сейчас стоит задача довести объем местного сырья до использования 25% в общем объеме. Сейчас эта цифра – 20%. К 2015 году она может быть уже 38-40%.

Александр Лукашенко также много говорил о стратегии создания в регионах базовых районов интенсивного развития. Это те районы, которые могли бы опробовать новые интенсивные технологии и, в случае успешного опыта, передавать их соседним хозяйствам.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Цель моего приезда заключается в том, чтобы мы Оршанский район подтягивали до уровня хороших передовых хозяйств. Оршанский район, само собой, должен быть базовым в стране, не говоря уже о Витебской области. Второй типичный район для Витебской области – это Верхнедвинский, может быть, Поставский.

Мне понравился подход Макара в Горецком районе. Он не упустил ни одного момента из поля зрения. Ни деревни, ни одного дома. Захоронили эти фермы, привели в порядок. Подходы очень правильные. Он прошелся по всему району и поставил крестики там, где надо что-то сделать. Прошелся по всему району и определился сколько будет хозяйств. В этом году он выходит на оптимальные, как они решили, 12 хозяйств.

Все это скрупулезнейшим образом надо сделать за оставшееся время и к началу следующего года. Чтобы мы четко понимали, видели какая будет роль каждой ячеечки.

Существуют большие планы по развитию Оршанского района. Местная власть разработала стратегию, которая включает в себя четыре направления: растениеводство, выращивание овощей в теплицах, увеличение поголовья скота и садоводство.

До 2015 года здесь намерены построить 150 новых молочно-товарных ферм, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Выручка, по оценкам специалистов, должна вырасти втрое.

Александр Лукашенко также ознакомился с тем, как выращивают в теплицах овощи. Происходит это, прежде всего, за счет тепловой энергии, поступающей от Белорусской ГРЭС.

Ассортимент продукции самый широкий. Круглый год здесь собирают урожай огурцов, томатов, капусты, сладкого перца. По сути, это мини-холдинг. Овощи не просто выращивают, но и хранят, перерабатывают, консервируют и сами продают. Существует своя сеть сбыта.

Речь сейчас идет о расширении, более широком использовании потенциала теплиц не только здесь, но и в целом по всей стране. Президент заострил на этом внимание.

Александр Лукашенко:

Давайте договоримся так: он делает электричество, он его продаем. Это его основной продукт. Тепло потерять мы не должны. Надо заняться и Пружанами, потому что им было поручение.

Господь велел на всех его объектах, где есть тепло, помочь в этом плане. Посадить эти теплицы. Так вы по себестоимости в хвосте будете плестись у него.

Также Александр Лукашенко побывал еще на нескольких сельскохозяйственных объектах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».