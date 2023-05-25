Лукашенко о заявлениях в Польше о готовящемся восстании в Беларуси: мы готовы, пусть приходят

Мы отслеживаем этих ребят, поименно знаем, знаем, где они находятся. Пусть приходят, мы готовы. Об этом заявил журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко, информирует пресс-служба белорусского лидера.

В четверг, 25 мая, белорусский лидер находится в Кремле, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Перед началом мероприятия глава государства пообщался с прессой. Отвечая на вопросы, Лукашенко прокомментировал заявления в Польше о готовящемся восстании в Республике Беларусь. По словам Президента, в нашей стране эта ситуация отслеживается.

«Мы отслеживаем этих ребят, о которых этот больной генерал говорил. Что там создаются хоругви, целые полки там или батальоны. Они так это называют. А на самом деле... Мы знаем, где они находятся. И поименно знаем всех. Мы готовы. Пусть приходят», – сказал глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что его слова не слышат. Несколько месяцев назад белорусский Президент озвучивал планы Польши насчет подготовки к восстанию.

«Я не знаю, к чему они в Беларуси готовятся. А то, что они готовятся у нас к какому-то, может быть, мятежу очередному, мы это знаем давно», – отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что экс-замминистра нацобороны Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что страна якобы ведет подготовку к вооруженному перевороту в Беларуси. Согласно его словам, речь идет о военной операции, в которой планируется участие предавших Беларусь людей, воюющих сейчас в Украине.