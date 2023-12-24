Лукашенко о приписках в мелиорации: мне неважно, вы врёте или председатель райисполкома!

Далека от идеальной и ситуация в мелиорации. На днях совещание по этому вопросу прошло во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Почему так часто звучит эта тема на самом высоком уровне? Для Беларуси мелиорация – это больше, чем один из этапов сельхозработ. Перед нами стоит глобальная задача – увеличить объемы производства продуктов питания.

В 2022 году экспорт таких товаров принес 8 миллиардов долларов. А в будущем эти цифры можем как минимум удвоить. Президент не раз уже говорил, что продовольствие сегодня – золотая жила. Цены на него хоть и снизились по сравнению с пиковыми моментами, но все равно остаются высокими. Да и сейчас идет активное перераспределение рынков. Нужно ловить этот момент, но, чтобы не просто, простите, подкалымить, а застолбиться в новых сегментах. Без улучшения плодородия земель и возвращения их в сельхозоборот результата не будет. Тогда и о перспективах можно забыть. А у нас, как говорят в народе, гуляет как минимум полмиллиона гектаров.

И еще одна причина, по которой Президент так жестко прошелся по ответственным. Деньги, которые выделяют на мелиорацию, могли бы пойти на другие нужды: медицина, образование, культура – варианты, куда потратить, есть всегда. Но, несмотря ни на что, средства для проведения мелиорации нашли.

Решения на уровне главы государства по финансированию и закупке техники были приняты еще в середине года. Губернаторы обязались ввести в оборот 110 тысяч гектаров. А по факту на совещании у Президента выясняется, что на самом деле все далеко не так. И приводились конкретные примеры того, как под забором простаивают машины, которые, если бы не вмешались, попросту списали и просили денег уже на новые.

Хотя цифры в докладах уверяют в обратном. На бумаге все с мелиорацией гладко. Но у Президента патологическая неприязнь ко лжи. Потому и приписки, которые следуют от уровня к уровню, к добру не приводят.