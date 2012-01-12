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Лукашенко – о посреднической деятельности в Беларуси: Эта проблема стала криминальной

12 января 2012 11:18
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Президент Беларуси требует выработать четкие подходы к регулированию посреднической деятельности. Такую задачу поставил Александр Лукашенко на совещании, где обсуждался проект указа о посредниках. Документ разработал Комитет госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что эта проблема наболевшая и требует системности и последовательности.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Государство и экономика несут потери из-за того, что образовался целый паразитический слой жирующих на спекуляциях. Эта тема возникла прежде всего потому, что выявляются случаи когда и белорусский товар белорусские потребители закупают через посредников. Зачем? Неужели напрямую в Беларуси предприятию невозможно купить товар у другого предприятия без посредников? Можно.
Эта проблема стала криминальной. Прежде всего потому, что посредники – это в основном родственники, дети, приближенные, друзья отдельных руководителей, которые закупают подобный товар, будь то белорусский или импортный. И таких случаев у нас уйма.
Комитетом внесен проект указа, которым устанавливается запрет на использование так называемых посреднических схем при закупках товаров, работ, услуг за счет собственных средств государственных организаций, а также акционерных обществ с долей государства более 50%. Такие закупки должны осуществляться только у производителей товаров, либо у их официальных представителей.
Принятие данного документа не должно, конечно же, парализовать экономику. Но документ должен быть достаточным и всеобъемлющим.

# общество # Лукашенко # Белоруссия

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