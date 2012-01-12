Лукашенко – о посреднической деятельности в Беларуси: Эта проблема стала криминальной

Президент Беларуси требует выработать четкие подходы к регулированию посреднической деятельности. Такую задачу поставил Александр Лукашенко на совещании, где обсуждался проект указа о посредниках. Документ разработал Комитет госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Глава государства отметил, что эта проблема наболевшая и требует системности и последовательности.



Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Государство и экономика несут потери из-за того, что образовался целый паразитический слой жирующих на спекуляциях. Эта тема возникла прежде всего потому, что выявляются случаи когда и белорусский товар белорусские потребители закупают через посредников. Зачем? Неужели напрямую в Беларуси предприятию невозможно купить товар у другого предприятия без посредников? Можно.

Эта проблема стала криминальной. Прежде всего потому, что посредники – это в основном родственники, дети, приближенные, друзья отдельных руководителей, которые закупают подобный товар, будь то белорусский или импортный. И таких случаев у нас уйма.

Комитетом внесен проект указа, которым устанавливается запрет на использование так называемых посреднических схем при закупках товаров, работ, услуг за счет собственных средств государственных организаций, а также акционерных обществ с долей государства более 50%. Такие закупки должны осуществляться только у производителей товаров, либо у их официальных представителей.

Принятие данного документа не должно, конечно же, парализовать экономику. Но документ должен быть достаточным и всеобъемлющим.