Лукашенко о марионеточном Евросоюзе: «Наклонили, в нужное место шило вставили, и осталось совсем немного»

Новости Беларуси. Агрессивная истерика на Западе заглушает голоса разума, инициативы Беларуси там слышать не хотят. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с министрами иностранных дел государств-участников ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже не первая встреча во Дворце Независимости по линии ОДКБ в 2023-м. В этом году Беларусь председательствует в объединении. Да и обстановка вокруг менее напряженной не становится. А потому такие мероприятия уже вышли за рамки протокольных. Глава государства не раз подчеркивал и сегодня акцентировал внимание присутствующих: в подобной ситуации сторонникам как никогда необходимо держаться вместе. Ведь стоит только посмотреть на марионеточный ЕС – самый наглядный пример антисоюза. Понятное дело, что в их случае дело не обошлось без главного «наставника» – США. И результат такого «сотрудничества» налицо: на Западе не утихают протесты, политики не могут найти общий язык с народом, не прекращается инфляция. И все это на фоне безмерной щедрости в адрес Украины.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они упрекают вас и меня в том числе, что мы суверенитет тут теряем, европейцы. Да господь с вами! Вы давно его уже потеряли. Как можно оценить и как можно относиться к тому, что они отказались от дешевых энергоносителей из России и берут в 3-5 раз дороже? Это что такое? Наклонили, в нужное место шило вставили, и осталось совсем немного, чтобы они рухнули и валялись на земле. И они еще упрекают кого-то в потере суверенитета! Какого суверенитета? В глобальном масштабе идет жестокая драка, битва. Неизвестно, чем закончится. И дело тут не в конфликте России и Украины. Не в этом дело. И в этом масштабном противостоянии нам надо сохранить свое. Сегодня трудно сказать, какой будет мировой порядок, однако очевидно, что пройти этот сложный этап с наименьшими потрясениями смогут ли те, кто сохранит сплоченность. Именно поэтому все чаще говорим о необходимости большей интеграции внутри нашей организации. Мы исходим из того, что сегодня важнейшим направлением является урегулирование кризисов в зоне ОДКБ. Если потребуется помощь от Беларуси, а в данном случае нашей инициативы – они будут. Чтобы восстановить и укрепить доверие между нашими партнерами, мы сделаем все.

ОДКБ не агрессивный, не наступательный военно-политический блок. Это Организация исключительно оборонительного характера, с созидательной и объединительной повесткой. Нам следует углублять взаимодействие ОДКБ с другими организациями, допустим ООН, Шанхайской организацией сотрудничества. Сегодня агрессивная истерика в первую очередь на Западе пока заглушает голоса мудрости и разума. Там не хотят услышать инициативы, в том числе и Беларуси, по восстановлению доверия, укреплению региональной и международной безопасности. Уповать только на то, что здравый смысл все же возобладает, нельзя. Мы не должны расслабляться, а все усилия необходимо направить на укрепление и дальнейшее поступательное развитие нашей Организации. Я абсолютно убежден, что коллективный дипломатический голос ОДКБ внесет весомый вклад в восстановление мира и безопасности в регионе.

Давая оценку деятельности ОДКБ, Президент Беларуси заметил, что Организацию порой правильно критикуют за недостаток в решении конкретных проблем. И Александр Лукашенко в очередной раз призывает союзников не избегать трудностей, а решать их как можно скорее.