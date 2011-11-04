Лукашенко о ЕЭП: Лукашенко идет туда, не для того, чтобы дешевле что-то получить. Нет. Нам равные условия нужны

В конце ноября должен состояться высший Госсовет Союзного государства. Александр Лукашенко рассказал, какие темы он считает первоочередными для обсуждения с российским коллегой, каковы перспективы Единого экономического пространства, что будет с ценообразованием на ресурсы и созданием равных условий хозяйствования.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы давно не собирались на уровне Высшего госсовета. Решали на уровне Совмина Союзного государства многие вопросы. Мы конкретные вопросы потом вам перечислим – сейчас повестка дня разрабатывается. Это вопросы безопасности и обороны наших совместных государств. Вы видите, что мы параллельно проводим учения, в том числе в сфере обороны.

Это вопросы экономики, в том числе и ценообразование на ресурсы, равные условия. И е6сли вы говорите о том, реально и ли нет, то я уже несколько раз говорил: если нереально, то нам тогда и ЕЭП не нужен. Мы идем туда не потому, как нас там долбят, меня, прежде всего: Лукашенко идет туда, чтобы дешевле что-то получить. Нет. Нам равные условия нужны. Если дешево там, значит дешево здесь, если дорого там, значит дорого здесь. Мы должны иметь равные условия.

Вероятность близка к 100%. Поскольку мне уже доложили проект соглашения, который будет подписан. Мы выравниваем условия, по природному газу мы договорились, сейчас идут переговоры и они близки к завершению по нефти. Там у нас есть небольшие проблемы по премии, которую мы платим за нефть: то есть цена чуть выше. Думаю, что эти вопросы мы тоже снимем.

Россия, наконец, поняла, что мы им полезны и в этом отношении. Недавно запросили нашей поддержки и помощи в поставке им несколько десятков тысяч тонн бензина. Конечно, мы России поможем. Возникли проблемы – мы будем их снимать вместе с россиянами. Вот такая пошла увязка в сфере экономики.

То, что уже есть единое пространство, никто не мешает возить молоко, мясо туда-сюда, и людям ездить, – это уже большое дело. Мне кажется, это будет символичный и очень важный Высший государственный Совет, на котором будут приняты решения. Какие конкретно – в ближайшее время вас проинформирую.