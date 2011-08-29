Лукашенко: Назрела необходимость встряхнуть всю педагогическую общественность страны

Об этом заявил президент Александр Лукашенко на совещании педагогического актива в Минске. По мнению главы государства, большинство проблем накапливалось годами по причине пассивности и безразличия отдельных руководителей и педагогов.

Александр Лукашенко призвал всех к откровенному разговору. И отметил, что педагоги составляют основу общественной жизни, а уровень образования в стране очень высокий.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

За прошедшие годы мы четко определили стратегию развития национальной системы образования, которая, в целом, оправдывает себя. Как отмечают эксперты Организации Объединенных Наций, по уровню развития образования, в частности, по грамотности взрослых, числу учащихся и студентов Беларусь находится на самых передовых позициях в мире. Однако это не повод для самоуспокоения.

В нашем кругу, скажу откровенно, назрела необходимость встряхнуть всю педагогическую общественность страны. Ведь главный вывод проведенного по моему поручению мониторинга деятельности учреждений образования, – большинство проблем накапливалось годами по причине пассивности отдельных руководителей, да и педагогов. Дальше так продолжаться не может. Дальше нетерпимо так, как развивается наша школа в целом.

Я только что говорил о том масштабном мониторинге системы образования, который мы провели после известных событий в метро в Минске. Налицо уже не в отдельных, а во многих случаях массовое нарушение элементарного порядка, отсутствие контроля, видимой перспективы.

Совещание педагогического актива традиционно проходит в преддверии учебного года. Во Дворце Республики собрались специалисты со всей страны. Основные темы нынешней встречи – статус учителя, качество подготовки кадров и готовность учреждений образования к 1 сентября. Кроме того, речь пойдет об оптимизации программ в вузах, ссузах и ПТУ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Лучшие учителя Беларуси собрались сегодня в Минске