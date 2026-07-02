Лукашенко направился с рабочим визитом в Мьянму

Большая зарубежная командировка Александра Лукашенко продолжается. Борт №1 держит курс на Нейпьидо – столицу Мьянмы. Здесь состоятся переговоры Президента Беларуси с главой государства Мин Аун Хлайном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры государств, как планируется, проведут встречу в формате «один на один», обсудят вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества в разных сферах – промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере. План совместных действий включает в себя конкретные мероприятия на ближайшие два года.