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Лукашенко направился с рабочим визитом в Мьянму

02 июля 2026 10:35
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Большая зарубежная командировка Александра Лукашенко продолжается. Борт №1 держит курс на Нейпьидо – столицу Мьянмы. Здесь состоятся переговоры Президента Беларуси с главой государства Мин Аун Хлайном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры государств, как планируется, проведут встречу в формате «один на один», обсудят вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества в разных сферах – промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере. План совместных действий включает в себя конкретные мероприятия на ближайшие два года.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Мьянма

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