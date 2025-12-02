Лукашенко направился с официальным визитом в Алжир
Новое направление большого маршрута Президента Беларуси и новая точка на карте международных отношений нашей страны. Продолжается межконтинентальное турне Александра Лукашенко. Сегодня белорусский лидер направился с официальным визитом в Алжир. В этой североафриканской стране Президент Беларуси будет работать 2 и 3 декабря, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дипотношения между странами установлены в октябре 1995 года. Но это первый визит на высшем уровне в истории политического и экономического сотрудничества между Минском и Алжиром. Алжир имеет высокий экономический потенциал для белорусских производителей, в том числе в качестве хаба для выстраивания перспективных деловых связей с компаниями средиземноморского, арабского и африканского рынков. К слову, сегодня борт №1 направил в Алжир из Омана.
В программе официального визита – переговоры на высшем уровне с акцентом на углубление торгово-экономического сотрудничества и реализацию взаимовыгодных проектов. Ожидаемый райдер встречи – пакет двусторонних документов по развитию сотрудничества в различных сферах. Известно, что лидеры двух стран обсудят перспективы поставок техники и промышленной кооперации, взаимодействие в АПК, медицине и образовании. Официальному визиту Александра Лукашенко в Алжир предшествовал двусторонний бизнес-форум.
Лукашенко 2-3 декабря совершит официальный визит в Алжир.