Лукашенко направился с официальным визитом в Алжир

Новое направление большого маршрута Президента Беларуси и новая точка на карте международных отношений нашей страны. Продолжается межконтинентальное турне Александра Лукашенко. Сегодня белорусский лидер направился с официальным визитом в Алжир. В этой североафриканской стране Президент Беларуси будет работать 2 и 3 декабря, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипотношения между странами установлены в октябре 1995 года. Но это первый визит на высшем уровне в истории политического и экономического сотрудничества между Минском и Алжиром. Алжир имеет высокий экономический потенциал для белорусских производителей, в том числе в качестве хаба для выстраивания перспективных деловых связей с компаниями средиземноморского, арабского и африканского рынков. К слову, сегодня борт №1 направил в Алжир из Омана.