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Лукашенко направился с официальным визитом в Алжир

02 декабря 2025 07:40
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Новое направление большого маршрута Президента Беларуси и новая точка на карте международных отношений нашей страны. Продолжается межконтинентальное турне Александра Лукашенко. Сегодня белорусский лидер направился с официальным визитом в Алжир. В этой североафриканской стране Президент Беларуси будет работать 2 и 3 декабря, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направился с официальным визитом в Алжир-2

Дипотношения между странами установлены в октябре 1995 года. Но это первый визит на высшем уровне в истории политического и экономического сотрудничества между Минском и Алжиром. Алжир имеет высокий экономический потенциал для белорусских производителей, в том числе в качестве хаба для выстраивания перспективных деловых связей с компаниями средиземноморского, арабского и африканского рынков. К слову, сегодня борт №1 направил в Алжир из Омана.

Лукашенко направился с официальным визитом в Алжир-4

В программе официального визита – переговоры на высшем уровне с акцентом на углубление торгово-экономического сотрудничества и реализацию взаимовыгодных проектов. Ожидаемый райдер встречи – пакет двусторонних документов по развитию сотрудничества в различных сферах. Известно, что лидеры двух стран обсудят перспективы поставок техники и промышленной кооперации, взаимодействие в АПК, медицине и образовании. Официальному визиту Александра Лукашенко в Алжир предшествовал двусторонний бизнес-форум.

Лукашенко 2-3 декабря совершит официальный визит в Алжир.

# Александр Лукашенко # Международная политика # Алжир

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