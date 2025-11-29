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Лукашенко направил соболезнование Президенту Индонезии в связи с многочисленными жертвами на Суматре 

29 ноября 2025 13:42
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В Индонезии число погибших от наводнений и оползней приближается к трем сотням. Их причиной стали продолжающиеся несколько дней проливные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Селевые потоки повредили жилые здания, инфраструктуру острова Суматра. Дороги заблокированы оползневыми обломками, что значительно осложняет работу спасателей. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. В это тяжелое для Индонезии время от имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко адресовал слова искренней поддержки Президенту Индонезии, родным и близким погибших.

# Александр Лукашенко # Наводнение

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