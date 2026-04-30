Лукашенко: нам не нужны просто рабочие места, нам нужны востребованные предприятия

Программу запустили в 2022 году: новые производства, рабочие места и импортозамещение. Сейчас реализованы 114 из 217 проектов, привлечено около 3,5 миллиардов рублей инвестиций. В ряде районов программа уже дает ощутимый экономический эффект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На совещании по программе «Один район – один проект» Президент жестко обозначил: инициатива должна работать на экономику, а не на отчетность, и каждый проект обязан давать реальный результат для регионов.

Пересмотреть надо подходы к инициативе «Один район – один проект» в принципе с учетом новых реалий. Глава государства прямо несколько раз говорить о том, что для нас теперь главное. Нам не нужны просто рабочие места. Нам нужны рабочие и востребованные предприятия, продукция которых будет нужна внутри страны и за ее пределами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я привел пример с этой рыбой ценных пород. Они полный цикл создали. От икринки до комбикормов, которыми можно откармливать эту рыбу. А конверсия комбикормов самая высокая. То есть на один килограмм комбикорма, который мы тратим на рыбу, получаем 1,2 кг привесов этой рыбы. Прекрасно. На эту рыбу есть спрос везде.

Раньше мы эту малютку завозили с Запада. Покупали на Западе и тут откармливали до 2 килограмм. Это как теленка, где-то купили, откормили, съели. Сейчас мы это делаем все сами и умеем строить такие предприятия. Мы можем это сделать в Беларуси. Потому что это все будет потреблено здесь.

И такие проекты надо искать. От жизни идти. Поэтому не рабочее место, не зарплата, а продукция, которую можно продать. И продать с высокой прибылью. Для нас это сегодня наиважнейший вопрос. Если это будет, тогда и зарплата будет нормальная, и приличное рабочее место.

Помимо всего важно, чтобы такие предприятия появлялись с учетом специфики районов, регионов и не концентрировались в городах. Иначе мы просто задохнемся от плотности населения.

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