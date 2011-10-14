Лукашенко: Надо рекомендовать хозяйствам, чтобы они по осени картошку отдавали людям на семена

Все уборочные работы в Беларуси должны быть завершены к началу ноября. Такое поручение Александр Лукашенко дал сегодня во время рабочей поездки в Минскую область.

В центре внимания главы государства были вопросы внедрения импортозамещающих технологий и ход полевых работ. Как доложили президенту, по итогам уборочной кампании республика получит более восьми миллионов тонн зерна вместе с кукурузой. В настоящее время её уборка продолжается, а также картофеля, сахарной свёклы и овощей. Средняя урожайность «второго хлеба» в этом году 220 центнеров с гектара, а сахаристость свёклы на 20% выше прошлогодней. Александр Лукашенко поручил обратить особое внимание на обеспечение населения качественными семенами картофеля на следующий год, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Давайте договоримся по семенам для населения. Что население: бабка выкопала картошку, отобрала крупные для еды, средние для семян, совсем мелкие скоту. На следующий год опять эта, через год опять эта же картошка. Поэтому надо рекомендовать хозяйствам, чтобы они по осени картошку отдавали людям на семена. Надо это ввести в практику. Крестьянина не надо обманывать в этом плане, и они сами не должны обманываться. Картошка «сводится», если из года в год сеять одну и ту же.

Сегодня же глава государства поставил задачу выйти в ближайшие годы на 12-13% рентабельности продажи сельхозпродукции. Во время обсуждения данного вопроса была затронута и тема снижения затрат в АПК.

В этом смысле перспективным выглядит опыт и технологии одного из минских частных предприятий. За непродолжительное время собственнику удалось превратить убыточные хозяйства в эффективные производства молока класса «экстра», уникальных кормов и отечественных сельхозмашин. 70% водоснабжения здесь получают за счет энергии солнца и ветра. Технология «сенаж в упаковке» позволяет хранить корма без потерь до весны. Предприятие может стать первым в стране производителем молочно-товарной фермы «под ключ», сделанной целиком из отечественных материалов и оборудования.

Увиденным Александр Лукашенко остался доволен, посчитав необходимым в ближайшем будущем перенимать передовой опыт.

Александр Лукашенко:

Если это пойдёт, мы его попросим, чтобы он научил ещё 5-6 предприятий делать такие вещи. Конечно, молодец — по уму всё. Вот тебе старенькая ферма, ничего не разрушал. Три года послужит — поставит новое. Всё дело в хозяине. Ну и дисциплина. Он частник, он переживает за своё. У нас таких частников ещё раз-два и обчёлся. Поэтому должна быть железная дисциплина. Это технология, диктатура технологии, она должна диктовать всё.