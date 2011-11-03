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Лукашенко: Надо подготовить население, чтобы вы в нужный момент взяли автомат и выполняли свои функции

03 ноября 2011 11:37
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Новости Беларуси, Минск. Александр Лукашенко принимает участие в командно-штабном учении по территориальной обороне. Глава государства сегодня прибыл в военный комиссариат Минска, где посетил пункт управления штаба зоны территориальной обороны.

Здесь главнокомандующему Вооруженными Силами доложили о системе территориальной обороны государства. Александр Лукашенко также ознакомился с организацией занятий по инженерной подготовке с военнослужащими запаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:
Надо подготовить население, чтобы вы в нужный момент там, где вас призовут — взяли автомат, кто пулемёт, кто гранатомёт, поступили в распоряжение и выполняли свои функции. И это будет самая эффективная оборона нашего государства. Территориальная оборона — это 120-150 тысяч человек, которых мы призовём, и это будет самым эффективным.

3 ноября президент посетит спецпредприятие Мингорисполкома, где располагаются склады запасов материальных средств, необходимых для территориальных войск. Главе государства покажут, как организовано их хранение и доложат о производственных возможностях спецпредприятия.

4 ноября Александр Лукашенко побывает на полигоне вблизи Гродно, где будут отработаны практические действия по поиску и ликвидации диверсионно-разведывательной группы противника силами территориальной обороны и специальных операций Вооруженных Сил.

Командно-штабное учение территориальной обороны проводится в Беларуси с 31 октября по 4 ноября по поручению президента. Из запаса призваны около 400 человек в Гродненской и Минской областях.

Фото. Александр Лукашенко на командно-штабном учении по территориальной обороне

Фото. Александр Лукашенко на командно-штабном учении по территориальной обороне

Фото. Александр Лукашенко на командно-штабном учении по территориальной обороне

Фото. Александр Лукашенко на командно-штабном учении по территориальной обороне

Фото. Александр Лукашенко на командно-штабном учении по территориальной обороне

# общество # Лукашенко # Фотофакт

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