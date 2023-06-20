Лукашенко на встрече с главами МИД ОДКБ: есть проблемы, их нужно решать

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 20 июня, во время встречи с руководителями министерств иностранных дел стран-членов ОДКБ призвал не избегать проблем, а решать их, как бы ни было трудно. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Во время мероприятия, которое проходит во Дворце Независимости, глава государства обратил внимание, что время для ОДКБ сейчас непростое, требует максимальной мобилизации сил, опыта и ресурсов для сохранения мира. Давая оценку деятельности организации, Лукашенко отметил, что в ее адрес правильно порой поступает критика за недостаток в решении конкретных проблем.

В пример Президент привел Кыргызстан. Страна давно обращается с просьбой о помощи в урегулировании конфликта с Таджикистаном. Основные претензии выдвигает Армения. Если мы не будем решать эти вопросы, то государства ОДКБ все время будут упрекать друг друга, высказывать недовольства по поводу работы организации, сказал белорусский лидер.

«Есть проблемы, есть задачи, их надо решать, как бы трудны они ни были. А мы порой из-за их сложности не хотим их решать», – отметил Александр Лукашенко. Президент обратил внимание, что если в решение этих вопросов вмешаются «друзья-советники» с Запада, то сделать что-либо будет гораздо труднее.