Лукашенко: Минск считает большой честью сотрудничество с Москвой

Минск считает большой честью сотрудничество с Москвой. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск считает большой честью сотрудничество с Москвой. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прежде чем приступить к обсуждению Союзной повестки, глава государства вручил Денису Мантурову орден Дружбы народов. Первый вице‑премьер России удостоен высокой награды за значительный личный вклад в развитие торгово‑экономических отношений, промышленного и военно‑технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета Союзного государства.
После награждения перешли к детальному обсуждению совместных проектов. Беларусь и Россия делают ставку на кооперацию в машиностроении и авиации. Александр Лукашенко обозначил ключевые точки роста, среди которых совместное производство самолета «Освей».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я благодарен, Денис Валентинович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения, но, я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки «Освей» был. Он нужен на нашем, как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, а для нас – приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Ну и, естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе.
Как видите, мы в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то озвучить, – мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничество с Россией и будем сотрудничать. Вы в этом можете не сомневаться, потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики: и у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы.
Товарооборот между Беларусью и Россией за 2025 год достиг почти 55 миллиардов долларов. Денис Мантуров, в свою очередь, подчеркнул, что основой взаимодействия двух стран является не просто торговля, а глубокие кооперационные связи. Так, по итогам минувшего года промышленная продукция заняла 65 % в общем объеме взаимных поставок. При этом стороны нацелены на дальнейшее укрепление связей не только в рамках Союзного государства, но и на пространстве ЕАЭС. Для окончательного согласования всех масштабных планов Александр Лукашенко анонсировал скорые встречи с премьер‑министром России Михаилом Мишустиным и Президентом Владимиром Путиным.