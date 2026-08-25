Лукашенко: Минск считает большой честью сотрудничество с Москвой

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я благодарен, Денис Валентинович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения, но, я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки «Освей» был. Он нужен на нашем, как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, а для нас – приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Ну и, естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе.

Как видите, мы в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то озвучить, – мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничество с Россией и будем сотрудничать. Вы в этом можете не сомневаться, потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики: и у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы.