Лукашенко: мемориалы и памятники создают чистоту наших душ и сердец

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этот день наши белорусы и не только, жители постсоветских республик собираются у знаковых мемориалов, обелисков, которые известны во всем мире. Такие, как Брестская крепость, Хатынь и другие, чтобы почтить массовый героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны. Это правильно. Но особенно в Беларуси огромное количество было совершено подвигов. Небольшими группами советских людей, просто жителями Беларуси. Много было единичных подвигов. Особенно летчиков, танкистов. И благодарные жители Беларуси по всей нашей Беларуси создали, установили тысячи и тысячи вот таких вот (безымянных и с именами небольших групп людей и одиночек) памятников. Мы не должны о них забывать. Мы должны их содержать в чистоте и порядке, ибо они создают чистоту наших душ и сердец. В этот день я хочу обратиться к белорусам, чтобы они особое внимание обратили на эти святые места.