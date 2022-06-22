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Лукашенко: мемориалы и памятники создают чистоту наших душ и сердец

22 июня 2022 20:08
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Новости Беларуси. О трагических страницах истории напоминают тысячи памятников и захоронений по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сложно отыскать уголок в нашей стране, который не затронула бы та страшная кровопролитная война.  

Александр Лукашенко почтил память погибших в Химах. Побывал и на могиле матери.  

Лукашенко: мемориалы и памятники создают чистоту наших душ и сердец-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
В этот день наши белорусы и не только, жители постсоветских республик собираются у знаковых мемориалов, обелисков, которые известны во всем мире. Такие, как Брестская крепость, Хатынь и другие, чтобы почтить массовый героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны. Это правильно. Но особенно в Беларуси огромное количество было совершено подвигов. Небольшими группами советских людей, просто жителями Беларуси. Много было единичных подвигов. Особенно летчиков, танкистов. И благодарные жители Беларуси по всей нашей Беларуси создали, установили тысячи и тысячи вот таких вот (безымянных и с именами небольших групп людей и одиночек) памятников. Мы не должны о них забывать. Мы должны их содержать в чистоте и порядке, ибо они создают чистоту наших душ и сердец. В этот день я хочу обратиться к белорусам, чтобы они особое внимание обратили на эти святые места.  

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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