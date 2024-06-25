Лукашенко: когда-то я говорил, что за Китаем будущее – и оказался прав

Задача поколения, находящегося у власти в Беларуси сейчас, создать определенный задел для будущего страны – молодых белорусов. Об этом очень много в последнее время говорит Президент, и что важнее, делает. Отстройка внутренней системы образования под его личным контролем. Мы идем путем. Да, не безошибочным, но своим. Избирательно имплементируем лучшее от лучших, и спустя годы можно не сомневаться – результат станет очевидным. Сегодня совершенно ясно всем: Китай – мировой лидер. И вера в него главы нашего государства до того, как это стало мейнстримом, стала одной из основ всепогодного и стратегического партнерства двух стран. Такого, о котором мечтают многие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я в свое время, первый раз посещая депутатом Китай, приехав в парламент, сказал, что будущее за Китаем. Тогда в это у нас никто не верил, а сегодня я оказался прав. И с тех пор, когда я стал Президентом, уже три десятка лет мы тщательно, аккуратно, кирпичик за кирпичиком выстраиваем здание нашей совместной дружбы. Мы поддерживаем хорошие отношения с руководством Китайской Народной Республики. Вы очень много инвестируете в Беларусь по тем направлениям, где у нас нет технологий. Вы создаете у нас предприятия, которых всего в мире 4-5, по типу Белорусской национальной биотехнологической корпорации – БНБК. Очень много Китай нам помогает в области обороны и безопасности. Это не секрет. Мы по многим вопросам работаем вместе.

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