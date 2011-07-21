Лукашенко: Искусственной истерии по объединению хозяйств быть не должно

Сегодня продолжилась рабочая поездка Александра Лукашенко по Витебской области. На этот раз в центре внимания главы государства оказалось выполнение его же поручения, данного еще в 2004 году. Тогда речь зашла о необходимости строительства моста через реку Западная Двина.

Алла живет в Миорском районе больше 20 лет. Вспоминает, как раньше приходилось водить детей в школу на верхнедвинский берег. Летом переправлялись через реку на стареньком пароме или по временному понтонному мосту, который функционировал лишь до первых заморозков. Зимой переходили по опасному льду. Алла рассказывает, что несчастные случаи были каждый год. Поэтому сколько этот мост спас жизней — даже не берется подсчитывать.

Таких местных жителей, которым ежедневно приходилось пересекать водную границу — сотни. В Верхнедвинском районе живут почти 30 тысяч человек. Кроме того, для сельского хозяйства отсутствие переправы и вовсе было преградой. К примеру, Миорскому мясокомбирату, чтобы доставить свою продукцию в Верхнедвинск, который всего-то в 20 километрах приходилось делать путь больше чем в сотню километров. Соединить два берега капитальной конструкцией в 2004 году, во время рабочей поездки по этому региону президента попросили жители Верхнедвинска. Тогда глава государства поручил специалистам просчитать эффективность проекта и навести мосты. Строительство начали в 2006 году. Спустя два года через стальную переправу было открыто движение.

Возводился мост по новой технологии: сначала собирался на земле, а потом конструкция надвигалась над рекой. Это связано с тем, что в этом месте у Западной Двины слишком крутые берега. И построить путепровод обычным способом здесь бы не получилось. Теперь этот мост не только достопримечательность (он один из самых высоких в стране), но и стратегическая артерия.

Выгода от строительства такого моста очевидна — прямым автобусным сообщением связали жителей прилегающих районов, обеспечили транзит грузов из стран Балтии, Европы и России. Кроме того, укоротился путь на сто километров — на сотни миллионов сократились сметы расходов местных предприятий. Прилетев в Верхнедвинск, президент сразу интересуется, довольны местные жители ли такой постройкой.

Со спецификой Западной Двины строителям пришлось побороться. Во время паводков вода поднимается на 9 метров. Поэтому конструкцию пришлось значительно укрепить. Внутри каждой опоры до 24 столбов, которые уходят на глубину до 30 метров.

В ближайшем будущем в области появятся еще три подобных путепровода. Один из них в Бешенковичах — там пока пользуются паромной переправой. Второй соединит Полоцк и Новополоцк. Построят мост и в Витебске, он поможет существенно разгрузить транспортные потоки в центре города. Его планируют возвести за 2,5 года. Однако, сетуют специалисты, нынче строительство мостов удовольствие дорогое. Цена металла на рынке значительно возросла, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Косинец, председатель Витебского облисполкома:

Мост весьма дорогой в исполнении, потому что здесь должны быть троллейбусные и трамвайные пути. В крайнем случае, трамвайные можно снять — удешевление будет примерно на 50 миллиардов рублей. Но в целом, в текущих ценах, этот мост будет стоить около 350 миллиардов рублей. Таким образом мы полностью разгрузим центр города.

Здесь же главе государства доложили и о развитии района в целом. Александр Лукашенко поинтересовался, как обстоят дела с присоединением малоэффективных хозяйств к преуспевающим. Президент отмечает: делать это стоит исходя из целесообразности.

Александр Лукашенко:

Чтобы это не было искусственно. Потому что меня информируют местные руководители: вот, в области решили, даже председатели райисполкомов против — идёт искусственная истерия по объединению хозяйств. Этого быть не должно. Решать надо на месте — объединять или нет, исходя из целесообразности. И помнить, что если объединить два нищих, богатым не станешь.