Прямой эфир

Лукашенко и Путин посетили монастырь на острове Валаам в Ладожском озере

24 июля 2023 16:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжают совместную работу. Сегодня, 24 июля, формат общения президенты избрали «без СМИ». Видеокамеры работали, лишь когда лидеры двух стран посетили Валаам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко и Путин посетили монастырь на острове Валаам в Ладожском озере-1

Этот остров на Ладожском озере хорошо знают многие верующие. Поскольку его главная достопримечательность – Спасо-Преображенский мужской монастырь. В состав архитектурного комплекса входят несколько храмов. Один из них Спасо-Преображенский собор. Именно здесь внутри покоятся мощи преподобных Сергия и Германа Валаамских – основателей монастыря. Президенты поклонились их мощам. Кроме того, осмотрели Александр Лукашенко и Владимир Путин один из скитов монастыря – Владимирский. Это уединенное жилище для монахов. Кстати, некоторые из скитов Валаама недоступны для посещения туристам и паломникам.

Отметим, лидеры уже не впервые на Валааме. В предыдущий раз Александр Лукашенко и Владимир Путин бывали здесь в июле 2019 года.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Все остаются довольны». Что предлагает государство инициативным и безработным?
24 июля 2023 16:03

«Все остаются довольны». Что предлагает государство инициативным и безработным?

«За оперативность и объективность». МЧС наградило программу «Минщина» за освещение темы безопасности
24 июля 2023 14:34

«За оперативность и объективность». МЧС наградило программу «Минщина» за освещение темы безопасности

В Минске построят дополнительные линии для переработки мусора. Как это поможет экологии?
24 июля 2023 14:10

В Минске построят дополнительные линии для переработки мусора. Как это поможет экологии?