Лукашенко и Путин посетили монастырь на острове Валаам в Ладожском озере

Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжают совместную работу. Сегодня, 24 июля, формат общения президенты избрали «без СМИ». Видеокамеры работали, лишь когда лидеры двух стран посетили Валаам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот остров на Ладожском озере хорошо знают многие верующие. Поскольку его главная достопримечательность – Спасо-Преображенский мужской монастырь. В состав архитектурного комплекса входят несколько храмов. Один из них Спасо-Преображенский собор. Именно здесь внутри покоятся мощи преподобных Сергия и Германа Валаамских – основателей монастыря. Президенты поклонились их мощам. Кроме того, осмотрели Александр Лукашенко и Владимир Путин один из скитов монастыря – Владимирский. Это уединенное жилище для монахов. Кстати, некоторые из скитов Валаама недоступны для посещения туристам и паломникам.