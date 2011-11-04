Лукашенко: Главное – сохранить евро…. Известный германский руководитель об этом недавно говорила. Это неправильная постановка, это унижение своих партнеров

Александр Лукашенко высказал мнение касательно перспектив введения единой валюты в рамках Единого экономического пространства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы лично как гражданин готовы к тому, чтобы завтра сделали единую валюту? Я как президент не готов. Мы уже обсуждали этот вопрос в рамках Союза Беларуси и России. Много было неясностей, на которые никто не мог ответить. «Союз — нужна единая валюта». Я говорил, что мы не против. Но это крыша. Надо выстроить фундамент, стены дома, а потом крышу. Это итог будет.

И здесь тоже. Мы же ещё не имеем Единого экономического пространства. Задавали вопрос по поводу единых и равных условий — вот это фундамент и стены. Будут равные условия, мы будем видеть, к чему это приведёт. А почему бы и не создать — на равных условиях. Так почему бы не создать на равных условиях и единую валюту. Но этот вопрос ещё подлежит обсуждению на уровне экспертов. И потом, мы должны быть убеждены, что это не размажет, не размоет нашу республику, о чем, кстати, Назарбаев в своей статье более рельефно сказал, более открыто, прямо. Поэтому в этом не только мы заинтересованы, но и наши партнеры. И как только мы к этому подойдем, мы начнем обсуждать проблемы создания единой валюты.

Вы очень правильно увязали этот вопрос с европейским. Вроде бы, все обмозговали, высокий уровень развития, чуть ли не ровный уровень развития государств, вели единую валюту. К чему мы пришли? Уже идет в открытую разговор о том, что не важно, если Греция из зоны евро выйдет. Главное – сохранить евро… Известный германский руководитель об этом недавно говорила. Это неправильная постановка, это унижение своих партнеров. Но, видимо, припекло так. Поэтому, чтобы этого не случилось, надо на стадии формирования этого процесса, предусмотреть все негативные моменты, которые могут последовать. Мы к этому еще не готовы. Но, как перспектива, как классика, об этом уже говорят. И Путин об этом писал. Как перспектива, как классическое формирование вполне возможно. Тем более у нас опыт есть.