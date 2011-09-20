Лукашенко: Евросоюз – один из ключевых партнеров в торгово-экономической и кредитно-инвестиционной сферах

Об этом заявил президент Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты зарубежных послов.

В приоритетах белоруской внешней политики – миролюбие и многовекторность, прагматизм и последовательность. Для страны нет второстепенных регионов и государств, подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наш западный сосед, Евросоюз, является одним из ключевых партнеров в торгово-экономической и кредитно-инвестиционной сферах, важным источником поступления передовых технологий. Мы вместе обеспечивает надежную защиту европейского региона от основных вызовов и угроз современности. Вместе боремся с трансграничной преступностью, нелегальной иммиграцией, торговлей людьми, оружием и наркотиками.

Глава представительства Европейского союза хорошо знает ситуацию в нашей стране, очень даже хорошо. Я очень надеюсь, что ее богатый опыт работы на дипломатической службе в соседней Латвии, не чужой для нас страны, позволит занять активную позицию в деле развития белорусско-европейских отношений, обеспечить их перезагрузку на принципах равноправия и взаимоуважения.

Верительные грамоты белорусскому президенту вручили 12 послов. Это дипломаты Азербайджана, Бразилии, Греции, Индии, Сербии, Турции, Украины, а также работающие в России и Беларуси по совместительству послы Замбии, Малайзии, Намибии и Таиланда. Среди руководителей дипмиссий и глава представительства европейского союза в Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Именно с момента вручения грамот дипломаты официально считаются законными представителями своих государств. Александр Лукашенко рассчитывает на последовательность в работе зарубежных послов по выстраиванию партнерских отношений.

Виктор Тихонов, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь:

Радует то, что даже всемирный кризис, который затронул и Украину, и Беларусь, по сути дела, не тормозит наше экономическое развитие. У нас довольно солидные итоги по первому полугодию (мы уже перешли барьер 5 млрд), и, думаю, что это не предел.