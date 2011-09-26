Лукашенко: Есть некий уровень, который надо достичь человеку, чтобы получить какую-то поддержку

Иждивенческие подходы не должны культивироваться в спортивной среде. Об этом заявил Президент Беларуси на совещании по вопросу оказания поддержки организациям физкультуры и спорта.

Как отметил Александр Лукашенко, еще в мае на совещании о государственной поддержке спорта было решено пересмотреть механизмы финансирования спортивных организаций и оплаты труда тренеров и спортсменов. По словам главы государства, практически неизменным оставалось положение, когда 70% доходов клубов формировалось из бюджетных источников и спонсорской помощи предприятий реального сектора экономики. В то же время в расходной части львиную долю — около 60% — составляет заработная плата руководителей, тренеров и спортсменов, в независимости от результатов их деятельности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Жить надо по средствам, а получать зарплату, премии и прочее — исходя из конкретно вложенного труда. Основной критерий, я уже сказал. Первое — вложенный труд, отсюда соответствующая зарплата и плата из бюджета за это, второе — результат, третье, чего мы хотим, — сокращение финансирование из бюджета. Мы прямо об этом говорим.

Клубы должны сами зарабатывать деньги на свою деятельность. При этом особо надо учитывать результаты, показанные на высших спортивных форумах: Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. На то, чтобы заплатить за хорошие показатели и результаты, в стране деньги всегда были и будут, но надо четко понимать, что есть некий уровень, которого надо достичь человеку, чтобы получить какую-то поддержку. И есть уровень, если ты прыгнул через эту планку, то ты почти на государственной обеспечении — олимпийские чемпионы действующие, чемпионы мира.