Лукашенко – Егорову: контроль за выполнением поручений Президента не в полной мере реализуются
Темой обсуждения во Дворце Независимости стала модернизация управленческой вертикали и методов ее работы. Поводом для разговора послужило назначение Александра Егорова заместителем главы Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое решение Александр Лукашенко принял, исходя из ряда соображений. В том числе из необходимости обновления кадровой вертикали: новые задачи должны решать управленцы новой формации, необходим свежий взгляд. Президент серьезно и долго изучал кандидатуру Александра Егорова. Учитывая его банковский опыт, теперь отпадет необходимость в помощнике в данной сфере. Сегодняшний назначенец будет курировать финансово-экономические процессы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас сложился неплохой такой пул и группа экономистов. И в правительстве (финансистов-экономистов), и в нашем Национальном статистическом комитете, и так далее. И Администрация Президента в этом плане будет также модернизирована. Администрация – штаб Президента. Политический штаб. Но вопросы кадровой, идеологической, экономической работы и правовой тоже – это особое направление. Вижу, что экономические проблемы в плане анализа, контроля в том числе и за выполнением поручений Президента, которые вырабатываются на совещаниях и на месте вместе с правительством и экономистами, они не в полной мере реализуются. Поэтому, естественно, нужна такая серьезная проработка группы специалистов, которая могла бы видеть эти процессы. В тех же самых кадрах, в той же самой идеологической работе и так далее.
По словам главы государства, вопросы, связанные с анализом и контролем, в том числе за выполнением поручений Президента, принятых по итогам совещаний с членами правительства и экономистами, порой реализуются не в полной мере. Это кадровое решение – один из шагов по дальнейшей модернизации всей системы.