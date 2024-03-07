Лукашенко – Егорову: контроль за выполнением поручений Президента не в полной мере реализуются

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас сложился неплохой такой пул и группа экономистов. И в правительстве (финансистов-экономистов), и в нашем Национальном статистическом комитете, и так далее. И Администрация Президента в этом плане будет также модернизирована. Администрация – штаб Президента. Политический штаб. Но вопросы кадровой, идеологической, экономической работы и правовой тоже – это особое направление. Вижу, что экономические проблемы в плане анализа, контроля в том числе и за выполнением поручений Президента, которые вырабатываются на совещаниях и на месте вместе с правительством и экономистами, они не в полной мере реализуются. Поэтому, естественно, нужна такая серьезная проработка группы специалистов, которая могла бы видеть эти процессы. В тех же самых кадрах, в той же самой идеологической работе и так далее.