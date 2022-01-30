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Лукашенко: достижения учёных – важный драйвер экономического развития нашей независимой страны

30 января 2022 11:30
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Новости Беларуси. Последнее воскресенье января – День белорусской науки. В 2022 году это тройной праздник. 100 лет назад был основан Инбелкульт, первое в новейшей истории государственное научное учреждение, на базе которого была создана Национальная академия наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко: достижения учёных – важный драйвер экономического развития нашей независимой страны-1

С профессиональным праздником ученых, сотрудников научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений поздравил Президент. Самыми ценными качествами настоящих служителей науки глава государства назвал талант и интеллект, подкрепленные искренним патриотизмом. «Такие люди бережно сохраняют лучшие традиции и передают их подрастающему поколению вместе с накопленными знаниями и опытом», – отметил глава государства.  

Лукашенко: достижения учёных – важный драйвер экономического развития нашей независимой страны-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Сегодня ваши профессиональные достижения – важный драйвер экономического развития нашей независимой страны, один из источников роста благосостояния народа. Сформированы и успешно работают крупные отечественные научно-исследовательские школы. При самом активном участии ученых обеспечивается национальная безопасность государства.  

# Белорусская наука # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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