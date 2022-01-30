Лукашенко: достижения учёных – важный драйвер экономического развития нашей независимой страны

Новости Беларуси. Последнее воскресенье января – День белорусской науки. В 2022 году это тройной праздник. 100 лет назад был основан Инбелкульт, первое в новейшей истории государственное научное учреждение, на базе которого была создана Национальная академия наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С профессиональным праздником ученых, сотрудников научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений поздравил Президент. Самыми ценными качествами настоящих служителей науки глава государства назвал талант и интеллект, подкрепленные искренним патриотизмом. «Такие люди бережно сохраняют лучшие традиции и передают их подрастающему поколению вместе с накопленными знаниями и опытом», – отметил глава государства.