Лукашенко: достижения учёных – важный драйвер экономического развития нашей независимой страны
Новости Беларуси. Последнее воскресенье января – День белорусской науки. В 2022 году это тройной праздник. 100 лет назад был основан Инбелкульт, первое в новейшей истории государственное научное учреждение, на базе которого была создана Национальная академия наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С профессиональным праздником ученых, сотрудников научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений поздравил Президент. Самыми ценными качествами настоящих служителей науки глава государства назвал талант и интеллект, подкрепленные искренним патриотизмом. «Такие люди бережно сохраняют лучшие традиции и передают их подрастающему поколению вместе с накопленными знаниями и опытом», – отметил глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня ваши профессиональные достижения – важный драйвер экономического развития нашей независимой страны, один из источников роста благосостояния народа. Сформированы и успешно работают крупные отечественные научно-исследовательские школы. При самом активном участии ученых обеспечивается национальная безопасность государства.