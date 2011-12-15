Лукашенко: Доходы населения, зарплаты и пенсии будем последовательно повышать. Уже в начале 2012 года нам придется в очередной раз их повысить

Это заявил президент Александр Лукашенко, выступая на постоянно действующем семинаре руководящих работников госорганов. Во Дворце Республики собрались руководители министерств, ведомств и организаций со всех регионов Республики. Такие встречи проходят регулярно с 1996 года. Тема нынешнего семинара – импортозамещение как важнейший фактор развития экономики страны.

Актуальность темы глава государства обозначил в самом начале своей речи. Более 70% заработанной страной валюты тратится на покупку зарубежной продукции. Поэтому сегодняшний семинар рассматривается как мозговой штурм среди управленцев по поиску эффективных решений этой проблемы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Одна из основных причин нехватки валюты – высокая импортоемкость нашей экономики. К сожалению, получается так, что все заработанное за счет экспорта уходит на оплату импорта, закупку товаров и услуг других государств. Хотя в текущем у нас рекордный приток экспортной выручки – более 35 млрд долларов, рост экспорта в 1,5 раза к прошлому году, заработанных денег все равно не хватает, чтобы оплатить все товары, которые мы покупаем по импорту. Несмотря на поставленные мною задачи и решения IV Всебелорусского народного собрания, эта проблема не решена.

Импортозамещение не стало основным жизненно важным вопросом. Многие руководители, особенно в регионах, до сих пор живут так, будто это их вообще не касается. Мол, наращивать экспорт, создавать импортозамещающее производство, обеспечивать положительное сальдо внешней торговли будет кто-то другой.

Только вдумайтесь в цифры: отношение импорта (то, что мы ввозим) к валовому внутреннему продукту (то, что мы вообще все производим) в текущем году достигло почти 75%. Это значит, что три четверти заработанного нам надо отдать на импорт. Что тогда останется на выплату зарплат, пенсий, которые необходимо повышать? Как увеличить финансирование образования, здравоохранения, науки? Как будем строить, в конце концов, жилье? А ведь все это мы должны развивать, вывести на самый высокий мировой уровень. Поэтому стратегическая задача для всех нас – выход на положительное сальдо внешней торговли. Главные пути ее решения – это наращивание экспорта и сокращение валютных затрат за счет импортозамещения.

Снижение объемов импорта, замещение зарубежных товаров своими – задача, которую президент ставит давно. За прошедшую десятилетку в Беларуси научились делать сами около 12% от всего объема ввозимого импорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примеров масса: от таких банальных, как зубные щетки, до высокотехнологичной продукции в медицине и сфере информационных технологий.

И если в импортозамещающие программы за 10 лет было вложено около 4 млрд долларов, то произведено продукции на 14 млрд. Однако это явно недостаточные темпы.

В фойе развернулась большая выставка положительных примеров импортозамещения. Это и лекарства, и продукты, и одежда.

Одновременно с выставкой импортозамещаюих достижений здесь, во Дворце Республике, собрали вещи, которые мы не производим либо производим в недостаточном количестве, но закупаем за рубежом. От китайской посуды до планшетных компьютеров. Здесь на полках около 180 позиций. Но вообще их больше почти в два раза.

Выход – в экономии и замещении импортного товара аналогичным своим. Путь, который прошли все развитые страны. Например, «голубого топлива» в Беларуси на одного занятого в экономике человека сейчас потребляется в 2 раза больше, чем в Германии. Выросло вдвое использование дизельного топлива, втрое – бензина.

Важно и то, что продаем за рубеж мы все ту же продукцию, что и 10 лет назад. Новых видов импортозамещающих товаров, которые бы давали высокую добавленную стоимость, немного. А ведь это наш приоритет на перспективу.

Александр Лукашенко:

Бумажная фабрика «Спартак», на которой после радикальной модернизации стали выпускать импортозамещающую продукцию не только на внутренний рынок, но и наращивать экспорт, улучшая тем самым свое финансовое положение. Этот тезис записали мне по фабрике «Спартак», но забыли главное, что произошло на этой фабрике. И во время моего посещения мне показалось, что это вообще от президента хотели утаить. У нас хватает сырья для производства бумаги, поэтому мы и строили эту фабрику. Строили бумажную фабрику и вторую модернизировали фабрику «Спартак».

Сырье есть, знаем как работать, кадры есть. И что получилось? Да, мы произвели бумагу санитарно-гигиенических норм, то, что мы обычно закупали по импорту, но ведь половину сегодня, как генеральный директор фабрики сказал, когда я задал ему вопрос, половину производимой бумаги полуфабрикатом в рулонах он продает за пределы страны.

Да, импортозамещение сделали, но почему высокую добавленную стоимость не получаем на этой фабрике? Почему всю бумагу, которую мы там производим, не превратить, грубо говоря, в готовый продукт – в салфетки, бумажные полотенца и так далее? Это говорит о том, что мы порой бездумно подходим к некоторым вопросам. Вот чуть-чуть что-то там сделали, а чтобы больше денег взять от этого производства, мы не думаем. Это кто-то другой подумает.

Поставлена задача, чтобы в течение года фабрика производила нужный стране и на экспорт товар и получала самую высокую добавленную стоимость, которую только можно получить на этой фабрике.

Сейчас складывается благоприятная ситуация для продажи отечественных товаров за рубеж. Но она, конечно же, не вечна. Следует подумать о том, как экспортерам действовать в Таможенном союзе. По каким причинам некоторая, казалось бы, импортозамещающая продукция содержит критический объем зарубежных составляющих. Почему даже в условиях резко подорожавшего импорта в Беларусь в этом году было ввезено яблок на 40 млн долларов, а медикаментов – на 400 млн. При этом государство не отказывается от планов повышать доходы населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Доходы населения, зарплаты и пенсии будем последовательно повышать. Уже в начале 2012 года нам придется в очередной раз их повысить. Наши производители должны добиться, чтобы люди потратили прибавку доходов на покупку отечественных товаров. Никаких запретительных мер на потребительском рынке мы не вводили и вводить не будем. Только в конкурентной борьбе с импортом, повышая качество и потребительские свойства продукции, можно победить и продать свой товар как внутри страны, так и за пределы.

Некоторые утверждают, что непотребительские товары делают погоду в импортозамещении. Мол, надо смотреть на другие статьи импорта. Я не могу с этим согласиться. Надо анализировать каждую позицию, каждую товарную группу, каждый доллар импорта, потому что, замещая импортный товар, производя конкурентоспособную продукцию, мы не только меньше платим валюты другим, но и больше зарабатываем сами. А это доходы наших людей, занятость, социальная и экономическая стабильность.

Я не говорю, что все до копейки надо заместить отечественным товаром. Это нереально и не нужно. Но если есть спрос, если наши люди готовы по любой цене покупать эти товары, то есть существует широкий рынок, почему не создаются новые мощности, чтобы удовлетворить этот платежеспособный спрос? Тем более что для нас открыт огромный рынок России и Казахстана, с которыми в Таможенном союзе у нас свободная торговля. Это значит, что мы находимся в более выгодном положении, чем производители из третьих стран, вынужденные платить таможенную пошлину. Поэтому можем претендовать на большую часть рынка.

Многое из того, что мы импортируем в страну, элементарно произвести в условиях малых городов и сельских населенных пунктов, используя имущество, здания, сооружения, которые уже имеются. Для этого достаточно навести порядок и организовать производство. Пока же по импорту тащим из Польши, Вьетнама, Китая. Кадки для цветов, корзины для белья, топорища, грабли и даже зубочистки.

Посмотрите, даже в условиях дорого импорта ввезено в текущем году яблок на 40 млн долларов, макарон и крупы – на 70 млн, кондитерских изделий, шоколада, конфет – почти на 100 млн, одежды, обуви – больше чем на 200 млн. И в сумме – больше миллиарда. Только по тем позициям, которые я озвучил.

Выход у нас один – экономить, экономить и еще раз экономить. На каждой технологической операции, на каждом переделе, на каждой тонне сырья. Это не просто требование. Это должно стать образом жизни и стилем хозяйствования.

Ввиду того, что огромная доля импорта – это энергоресурсы, газ, нефть, сырье, Беларусью сейчас заключена хорошая сделка по ценам на них. Жаль, если этот потенциал останется растраченным.

Александр Лукашенко:

Импортозамещение должно стать важнейшим фактором достижения сбалансированного развития экономики Беларуси. И уже на сегодняшний день высшие органы власти и Правительство немало сделали для того, чтобы в будущем году было немного легче. Как вы знаете, и цены на газ будут не те, и цены на нефть будут не те. Мы еще договариваемся, какие они будут, но уже ясно, что будут не те. Так вам и карты в руки.

Более трех млрд долларов, а, может, и более четырех, мы получим экономии за счет понижения цен на энергоресурсы. Но, извините меня, если вы до сих пор возите в страну для производства автомобилей, тракторов и прочего шестеренки, двигатели, распредвалы и прочее, так за вас же это никто делать не будет. Ни Правительство, ни я не поедем договариваться о снижении цен на эти комплектующие. Поэтому давайте будем делать в стране то, что может сэкономить средства на закупку ввозимых товаров.

Почему мы до сих пор телепаемся с лекарствами? Почти на полмиллиарда долларов завозим в страну лекарств. Мы уже говорили на эту тему. Это наша безопасность, по большому счету. Так что, мы этого не можем сделать? Можем.

Именно управленческая вертикаль, кадры должны обеспечить напряжение по всей стране, жесткую дисциплину, экономию, мобилизовать людей на достижение поставленных целей. В этом – важнейшая задача нашей учебы. Чтобы каждый на своем месте упирался, но выполнял те целевые задачи, которые надо выполнить, вгрызался в проблему и решал эту проблему.

Как говорят в народе, рыл землю на конечный результат. Пока этого нет, потому что расхлябанности немало у самих нас, управленцев. Проверки показали, что экономии по программе энергосбережения, кстати, Могилевская область, которая здесь будет докладывать, с 2010 года достигла аж 56% от плана, а семь из 11 выборочно проверенных организаций этой области не имели утвержденных норм расхода энергоресурсов. Пусть генерал-губернатор сегодня и доложит о ситуации.

Таких фактов, к сожалению, полно по стране. Они не единичны, носят системный характер. До сих пор не искоренили бесхозяйственность, разгильдяйство, бюрократизм. Два года строили котел на местных видах топлива в Гродненском районе, хотя в планах было четыре месяца. Еще в два раза дольше продолжается переход на эффективную систему отопления на Лидской птицефабрике.

К чему я привожу вот эти примеры? Могут сказать, что не президентский уровень – лезть в эти детали. Но, знаете, из таких вот мелочей, из таких конкретных, вроде бы, малозначимых в масштабе страны фактов (там недокрутил, там не установил, потратил деньги, но не ввел, волокитил) складывается реальная экономика и конечный итог нашей работы. Это те тысячи и миллионы тонн перерасхода нефти, газа, металлов, которые потом превращаются в угрожающие цифры отрицательного сальдо в масштабах нашей страны.

И мы смотрим друг на друга и спрашиваем, кто в этом виноват, почему нет больших долларовых зарплат. Каждый из присутствующих в этом зале должен ясно понять и довести до всех своих подчиненных, всех работающих в стране, что только от нас самих зависит уровень нашего благосостояния и будущая независимость страны. Никакие международные валютные антикризисные фонды нам не помогут. Только труд – ежедневный, кропотливый, конкретный, ответственный, всех и каждого на своем рабочем месте – у станка, на заводе, в поле, в министерстве – может сделать нас богаче. И мы знаем, как этого достичь, все условия в нашей стране есть. И от каждого управленца я буду жестко требовать полного выполнения всех целевых показателей, планов пятилетки, максимальной отдачи.

Прозвучала критика со стороны главы государства в адрес потребкооперации и деревообработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Грибы, ягоды, другие дары леса часто продают по дешевке как сырье спекулянтам. А они, в свою очередь, наваривают на маринадах и соленьях за счет создания той же самой добавочной стоимости. Примеров упущенной выгоды по стране хватает.

Каждому руководителю на местах надо серьезно задуматься над повышением эффективности работы подведомственных производств, по устранению элементарной бесхозяйственности.

Успешное импортозамещение – это здоровая независимая экономика. Смысл очень прост: либо тратить меньше на импорт, либо продавать за границу товаров больше, чем покупать. А лучше и то, и другое, но в сбалансированном соотношении.