Лукашенко: Добросовестный труд остается главным ресурсом нашего государства

Об этом Президент заявил на торжественной церемонии вручения государственных наград. В канун Дня Независимости ордена, медали и благодарности получили 60 человек. Среди награжденных — труженики села, работники отечественной статистики и служащие налоговых органов, строители, дорожники, военные и сотрудники органов внутренних дел.

Это 60 человек, работу которых можно смело ставить в пример. Но трудились они уж точно не за медали, ордена и благодарности.

В самом начале — специальная премия «Белорусский спортивный Олимп». Ее глава государства вручил чемпиону ванкуверской олимпиады фристайлисту Алексею Гришину.

Но спортсмены на церемонии в меньшинстве. Больше всего в зале было тружеников села. Каждый день работают они в полях и на фермах, не покладая рук.

Галина Макаревич, оператор машинного доения ОАО «Птицефабрика Оршанская»:

Самое сложное — утром рано подниматься, в 4 часа. А так работать можно — у нас девчата все хорошо работают.

Благодаря в том числе и этим людям Беларусь за последние годы вышла на новый уровень качества сельхозпродукции.

Александр Лукашенко:

Мне было очень приятно, когда я спросил у одного из операторов машинного доения: «Платят деньги?» — она не говорит, как и сколько, говорит: «Хорошие деньги сегодня платят». Я рад, что в сельском хозяйстве мы наконец сдвинули эти проблемы с мертвой точки, мы знаем, что делать, как делать, как улучшить жизнь наших людей. И нас уже никто не в состоянии сегодня остановить в движении к этой цели.

Строители обычно в рабочих спецовках, но сегодня сменили их на строгий костюм. Им есть чем гордиться. Такие объекты, как торговый центр «Столица» и Минск-Арена, заслужили лестные оценки европейских специалистов. А сегодня лестно отзываются и о самих строителях.

Леонид Лещенко, маляр СУ-101 ОАО «Мапид»:

Очень тяжело — такой труд. Мы работаем на улице, особенно зимой — холодно. Но работаем нормально, стараемся, бригада сплоченная, выполняем план постоянно. Рабочие зарплатой довольны.

Церемония длилась немало времени. Ведь, помимо награды, каждому Александр Лукашенко крепко пожимал руку и для каждого находил несколько слов. Среди награжденных — люди разных профессий. Это дорожники, служащие налоговых органов, талантливые руководители, военные, сотрудники органов внутренних дел.

Валерий Кожич, заместитель командира 7-й роты полка патрульно-постовой службы милиции ГУВД Мингориспролкома, капитан милиции:

Работаем с людьми, общаемся, если и тяжело, то общение с людьми помогает скрасить будни.

Николай Староверов, главный конструктор «Медпроминвест»:

Всю жизнь изобретаю, много сделал для электронной промышленности, внедрены десятки изобретений на 15 предприятиях отрасли.

Александр Лукашенко:

Традиционно на нашей земле добросовестный труд почитался как самое большое достояние и сегодня он продолжает оставаться главным ресурсом государства. Современная жизнь постоянно выдвигает все новые требования к производственной продукции, уровню образования, мастерству руководителей. Уверен, благодаря таким людям, как вы, мы всегда сможем успешно решать самые сложные задачи во всех сферах нашей жизни.

После награждения и символического бокала шампанского все разошлись. Владимир Зиновский сразу же отправился на работу. Теперь он не просто руководитель Национального статистического комитета, но и обладатель ордена Отечества 3-й степени. Сейчас в его ведомстве идет непрерывная кропотливая работа — обрабатываются данные масштабной кампании — переписи населения 2009. Ее данные — основа для тысячи управленческих решений.

Владимир Иванович говорит: его награда — это награда всей национальной статистике. Но руководитель ведомства явно скромничает. О его внимательности к деталям и, а уж, тем более, к цифрам, ходят легенды.

Владимир Зиновский, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Возглавляю статистику около 12 лет, а вообще всю жизнь посвятил статистике. Вроде бы, статистика — это сухая наука, наука с цифрами, лучше бы сходить в театр, перспективнее заниматься живописью. Но это не так, когда человек понимает, что за цифрами стоит огромное развитие страны и человеческое развитие, демографическое развитие нашего государства. Безусловно, это очень интересно.