Новости Беларуси. Беларусь выступает за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран. Об этом заявил Александр Лукашенко, обращаясь к послам иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 15 июня, дипломаты из девяти дружественных стран вручили Президенту Беларуси верительные грамоты. Церемония состоялась во Дворце Независимости.

Гана, Иран, Корея, Мавритания, Мексика, Панама, Таджикистан, Таиланд, Эквадор. Дипломатические представители этих государств начинают ответственную миссию в нашей стране. Как подчеркнул Александр Лукашенко, Беларусь традиционно имеет дружественные связи с государствами Азии и Латинской Америки, и сегодня есть огромный потенциал для развития двусторонних отношений по всем направлениям. Главное условие – паритет и взаимопонимание.

Кулуары церемонии вручения верительных грамот не менее интересны, чем сам процесс. Несмотря на улыбки дипломатов, очевидно – доля волнения все же есть.