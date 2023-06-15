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Лукашенко – дипломатам: вы, конечно, много слышали о Беларуси. Я отдаю себе отчёт, что больше негативного, чем позитивного

15 июня 2023 19:21
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Новости Беларуси. Беларусь выступает за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран. Об этом заявил Александр Лукашенко, обращаясь к послам иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 15 июня, дипломаты из девяти дружественных стран вручили Президенту Беларуси верительные грамоты. Церемония состоялась во Дворце Независимости.

Гана, Иран, Корея, Мавритания, Мексика, Панама, Таджикистан, Таиланд, Эквадор. Дипломатические представители этих государств начинают ответственную миссию в нашей стране. Как подчеркнул Александр Лукашенко, Беларусь традиционно имеет дружественные связи с государствами Азии и Латинской Америки, и сегодня есть огромный потенциал для развития двусторонних отношений по всем направлениям. Главное условие – паритет и взаимопонимание.

Кулуары церемонии вручения верительных грамот не менее интересны, чем сам процесс. Несмотря на улыбки дипломатов, очевидно – доля волнения все же есть.

Лукашенко – дипломатам: вы, конечно, много слышали о Беларуси. Я отдаю себе отчёт, что больше негативного, чем позитивного-1

В заключение встречи по традиции неформальная беседа. И после сказанного Александр Лукашенко сделает небольшое отступление – попросит специалиста сделать перевод для дипломатов, если есть такая необходимость. Но пусть наши страны разделяют тысячи километров, есть языковой барьер, понять друг друга можем без слов. За них будут говорить поступки.

Лукашенко – дипломатам: вы, конечно, много слышали о Беларуси. Я отдаю себе отчёт, что больше негативного, чем позитивного-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы, конечно же, много слышали о Беларуси. Я отдаю себе отчет, что слышали больше негативного, чем позитивного. Поэтому очень важно, чтобы вы ближе познакомились с нашей страной, чтобы вы воочию увидели, чем мы живем. И я уверен, что, увидев все это, вы удивитесь той разнице, которая есть в действительности, и тому, как это преподносят порой, прежде всего на Западе и в Соединенных Штатах Америки.

Хочется верить, что сказанное дипломаты услышали правильно, именно с тем смыслом, с которым это говорил наш Президент.

Лукашенко – дипломатам: вы, конечно, много слышали о Беларуси. Я отдаю себе отчёт, что больше негативного, чем позитивного-7

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# Международное сотрудничество # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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