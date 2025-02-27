Лукашенко даёт интервью ведущему шоу в Х Марио Науфалу

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 27 февраля, во Дворце Независимости принимает Марио Науфала. Ведущий крупнейшего шоу в Х (ранее Twitter) возьмет интервью у белорусского лидера, информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Сообщается, что премьера подкаста пройдет в Х (ранее Twitter). Интервьюер – бизнесмен, специалист в области финансов, крипторынка и ИИ Марио Науфал. Гостями его шоу ранее были Илон Маск, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, бразильский лидер Жаир Болсонару, президент Венгрии Каталин Новак, экс-премьер Пакистана, а также американские предприниматели и журналист Такер Карлсон.