Лукашенко: «Чтобы все агрогородки были связаны с районными центрами, а районные центры с областными вот такими дорогами»
Новости Беларуси. Очередная суббота в рабочем графике главы государства. Сегодня, 6 ноября, Александр Лукашенко побывал в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Визит Президента в красную зону из сенсации уже давно превратился в рутину. Белорусскому лидеру важно держать руку на пульсе борьбы с пандемией и лично контролировать ход лечения пациентов.
«Некоторые пишут, что двойник приходит». Лукашенко в 18-й раз посетил красную зону – читайте здесь.
После встречи главу государства ждали медики. Без общения зачастую Президент не уезжает. А тем более работники больницы – земляки. Это встреча получилась спонтанной, кто-то даже впопыхах вышел без верхней одежды, а Президент и вовсе сначала отвечал не в микрофон.
Я присоединяюсь к словам благодарности за содействие в развитии нашего города, так как достаточно много сделано по части благоустройства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты сам хоть из Орши?
– Я сам из Орши.
– Тогда ты знаешь.
– Да. Но по сей день остается не до конца решенная одна проблема касательно дороги под железнодорожными путями, ведущая на железнодорожный вокзал в районе Восточной.
– Мы решим эту проблему. Это уже не такая большая проблема.
– Город растет, и нагрузка на дорогу возрастает в час пик.
Александр Лукашенко:
Посмотрим, как там. Игорь где ты? Ты же сам строитель, знаешь. Но только не размахивайся. Надо решить главную проблему, но не так, чтобы потом переделывать. Уже сделать один раз окончательно, как надо. Взяли программу на себя, потому что центральные эти, республиканского значения, потом у нас международные трассы. Они уже более менее в хорошем состоянии. Но финансируя их, мы отстали с местными дорогами. Чтобы все агрогородки были связаны с районными центрами, а районные центры с областными вот такими дорогами. Если хотите посмотреть, вот мимо Барани, Липки туда. Через Липки попробуйте проехать. Это уже и уклоны соблюдены, серповидный профиль, то, что я требую. Мы хотим эти 7 тысяч сделать. Сделаем.