Лукашенко: «Чтобы все агрогородки были связаны с районными центрами, а районные центры с областными вот такими дорогами»

Новости Беларуси. Очередная суббота в рабочем графике главы государства. Сегодня, 6 ноября, Александр Лукашенко побывал в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Визит Президента в красную зону из сенсации уже давно превратился в рутину. Белорусскому лидеру важно держать руку на пульсе борьбы с пандемией и лично контролировать ход лечения пациентов. «Некоторые пишут, что двойник приходит». Лукашенко в 18-й раз посетил красную зону – читайте здесь. После встречи главу государства ждали медики. Без общения зачастую Президент не уезжает. А тем более работники больницы – земляки. Это встреча получилась спонтанной, кто-то даже впопыхах вышел без верхней одежды, а Президент и вовсе сначала отвечал не в микрофон.

Я присоединяюсь к словам благодарности за содействие в развитии нашего города, так как достаточно много сделано по части благоустройства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты сам хоть из Орши?

– Я сам из Орши.

– Тогда ты знаешь.

​​​​​​​– Да. Но по сей день остается не до конца решенная одна проблема касательно дороги под железнодорожными путями, ведущая на железнодорожный вокзал в районе Восточной.

​​​​​​​– Мы решим эту проблему. Это уже не такая большая проблема.

​​​​​​​– Город растет, и нагрузка на дорогу возрастает в час пик.