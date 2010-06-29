Лукашенко - чиновникам: Советую вам не расслабляться. Я очень часто сажусь за руль и езжу по городу

Минск должен стать одним из лучших мировых центров. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с активом столицы.

Это руководители городских служб, директора предприятий, депутаты Мингорсовета. В серьезном разговоре с чиновниками президент не останавливался на достижениях города, а затронул актуальные проблемы. Жить и работать в Минске людям должно быть комфортно и удобно.

Александр Лукашенко:

Я хочу предупредить сразу: за волокиту, бюрократизм, равнодушие, безответственность и грубость чиновника спрос будет очень жестким, строгим. Посмотрите, что творится: люди годами не могут достучаться к вам со своими вопросами, но как только вмешается Президент или Администрация Президента, все помехи оказываются легко устранимыми. Вы почистите, подкрасите там, где я могу увидеть, а то, что творится во дворах, на нецентральных улицах города, в отдаленных районах, вас уже не интересует. Советую вам не расслабляться: я очень часто сажусь за руль и езжу по городу. И не дай Бог увижу где-нибудь беспорядок, даже на самых отдаленных улица Минска.